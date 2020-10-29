Инвестиционная компания Sova Capital рекомендует миноритариям KAZ Minerals принять оферту на выкуп акций, говорится в обзоре инвесткомпании.

Ранее стало известно, что крупнейшие совладельцы KAZ Minerals Владимир Ким и Олег Новачук хотят выкупить компанию: через Nova Resources B.V. они выставили оферту миноритариям. За одну акцию компания Кима и Новачука Nova Resources B.V. предлагает 6,4 фунта стерлингов, говорилось в сообщении KAZ Minerals. Эта цена соответствует капитализации всей компании в 3 млрд фунтов и представляет 12,1%-ную премию к цене закрытия 27 октября.

Сейчас Ким и Новачук владеют в сумме 39,4% KAZ Minerals. В компании, выставляющей оферту, им принадлежит соответственно 63,5% и 36,5%.

"Мы рекомендуем акционерам KAZ Minerals принять предложение о выкупе акций по цене 6,4 фунта стерлингов за штуку, так как цена выкупа близка к нашей прогнозной стоимости бумаг компании в 6,7 фунта стерлингов за штуку. Мы полагаем, что решение сделать компанию частной связано с развитием проекта "Баимская", - пишут аналитики Sova Capital.

Как сообщалось, KAZ Minerals в августе 2018 года заключила соглашение о покупке медного проекта "Баимская" (принадлежал структуре Романа Абрамовича и его партнерам) в Чукотском АО за $900 млн денежными средствами и акциями. Недавно KAZ Minerals увеличила предполагаемый капитальный бюджет этого проекта с $5,5 млрд до $7 млрд.