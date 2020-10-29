Альфа-банк считает финансовые результаты Яндекса за III квартал 2020г позитивными для акций компании

Аналитики Альфа-банк считают финансовые результаты "Яндекса" за 3К20 позитивными для акций компании, говорится в обзоре банка.

"Компания YNDX представила сильные финансовые результаты за 3К20 – главный сюрприз преподнесла рентабельность, так как консолидированная EBITDA опередила консенсуспрогноз и нашу оценку, соответственно, на 14-15%. Выручка оказалась немного ниже ожиданий (на 0,6-1,4% ниже нашей оценки и ожиданий рынка), так как выручка от продажи онлайн-рекламы (+1% г/г без учета консолидации Маркета) и выручка Маркета оказались, соответственно, на 2-5% ниже нашего прогноза", - отмечают аналитики Альфа-банка Олеся Воробьева и Анна Курбатова.

На взгляд экспертов банка, в части рекламы динамика "Яндекса" в годовом сопоставлении оказалась немного слабее, чем у Mail.ru. Сильная рентабельность, по мнению аналитиков, вызвана сочетанием двух факторов – поквартального восстановления выручки и жесткого контроля над расходами, который, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, так как компания планирует придерживаться своего консервативного подхода к расходам и к найму сотрудников, пока не прояснится макроэкономическая и пандемическая ситуации. "Яндекс" воздержался от прогнозов, вновь указав на сложности в части прогнозируемости макроэкономической и рыночной ситуации на фоне пандемии. "Компания наблюдала некоторое замедление активности со стороны рекламодателей и клиентов в сегменте e-mobility в последние недели, когда количество случаев Covid-19 начало резко расти. Тем не менее, поскольку российские власти придерживаются мягкого подхода к ограничениям и не торопятся вводить карантин, влияние пандемии на целевые рынки сейчас гораздо мягче, чем весной", - отмечают специалисты Альфа-банка.