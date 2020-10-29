Давление на рубль в начале ноября может усилиться - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" полагают, что в начале ноября давление на рубль может усилиться под влиянием ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки и ужесточения ограничительных мер, которые будут поддерживать спрос на защитные активы в виде доллара, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Кроме того, по мнению экспертов, затянувшееся согласование нового пакета экономической помощи в США также будет сдерживать "аппетит" инвесторов к риску, в том числе на развивающихся рынках. "Более того, не исключено, что итоги переговоров по выделению пакета помощи не оправдают ожиданий инвесторов, что усилит их бегство с рынков EM. При этом в паре с евро рубль может испытать дополнительное давление из-за укрепления единой европейской валюты в случае расширения ЕЦБ объема выкупа европейских активов (хотя такое укрепление может себя быстро исчерпать на фоне новостей о дальнейшем ускорении темпов пандемии в европейском регионе)", - обращают внимание в инвесткомпании.

"В то же время мы ожидаем, что продажи валюты Банком России ограничат потери рубля: если доллару и евро и удастся обновить сентябрьские максимумы (80 руб./$1 и 93,3 руб./EUR1 соответственно) в ноябре, то лишь краткосрочно. Одновременно мы не видим факторов, которые позволили бы рублю закрепиться выше октябрьских максимумов - 76 руб./$1 и 90 руб./EUR1, хотя и не исключаем кратковременного преодоления данных границ. Таким образом, в ноябре мы ожидаем движения пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 76-80 руб./$1, а пары евро/рубль - в диапазоне 90-93 руб./EUR1", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.