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29 октября 2020 года 11:50

Коррекция рынка акций РФ вверх утром оказалась скомканной из-за нового снижения нефти

Москва. 29 октября. Коррекционный отскок рынка акций РФ вверх утром в четверг оказался скомканным из-за нового снижения нефти, хотя внешние фондовые индикаторы подают умеренно позитивные сигналы после обвала накануне из-за опасений по поводу роста числа заражений COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2707,09 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1081,46 пункта (+0,3%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,5%.

Доллар упал до 78,85 рубля (-0,39 рубля), золото стоит $1881,4 за унцию (+0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) в III квартале увеличил чистую прибыль до 9,6 млрд руб., что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне 8,86 млрд руб.

Сбербанк России в третьем квартале 2020 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза - до 271,4 млрд рублей по сравнению со 156,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из материалов кредитной организации. Чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев 2020 года составила 558,6 млрд рублей, что на 11,8% меньше результата за январь-сентябрь 2019 года (633 млрд рублей).

Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших в III квартале 2020 года чистую прибыль Сбербанка на уровне 226,5 млрд рублей, за 9 месяцев - 513,7 млрд рублей.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в четверг рынки акций отскакивают вверх, так как первая реакция инвесторов на усиление ограничительных мер в Европе выглядит избыточно эмоциональной. Вместе с тем, макроэкономическая неопределенность остается высокой, а рост волатильности на мировых рынках накануне подразумевает усиление рисков возобновления снижения в краткосрочной перспективе. К потенциальным факторам влияния на рынки в течения дня можно отнести пресс-конференцию ЕЦБ (начало в 16:30 МСК) по итогам регулярного заседания.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в ноябре более вероятен рост рынка. Индекс МосБиржи снижается с 17 августа и сейчас похож на сжатую пружину. Накануне индекс МосБиржи лег на поддержку 2690 пунктов, от которой может начаться разворот. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден не очень любит Россию, но в случае его победы первое время ему будет не до России. Накал внутрипартийной борьбы и протестов только усилятся в связи с нежеланием республиканцев принять итоги выборов. Российский рынок получит некий временной люфт для роста.

В четверг Сбербанк (206,1 рубля) опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев. Это растущий бизнес, поэтому "медведям" не удалось перебить в акциях Сбербанка октябрьские минимумы. В ноябре котировки акций могут подрасти до 217 рублей (это консервативный прогноз), также не исключен рост до сопротивлений 223 или 227 рублей. Актуальное сопротивление в текущий момент - в районе 212 рублей.

Для акций "ЛУКОЙЛа" (4032,5 рубля) техническая поддержка находится в районе 4000 рублей, но акция показала слабость, когда котировки пробили октябрьские минимумы. Если котировки нефти Brent удержат поддержку $38,79 за баррель, то определенный спрос в акциях "нефтегаза" может появиться, но это будет спекулятивный спрос. Праздник роста в нефтяных акциях долго не продлится, на рынок нефти давит не только снижение потребления из-за коронавируса, но и планы Саудовской Аравии нарастить добычу в конце первого квартала следующего года.

Франция, Германия вводят новые ограничения на передвижения людей. Меры социального дистанцирования плохо влияют на экономическую активность. США пока не ужесточают социальное дистанцирование, но в ноябре после выборов может случиться всякое. Трамп намекал на начало вакцинации перед выборами, а по факту у Pfizer и других производителей идет задержка по испытаниям вакцин, отмечает Верников.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что отскок рынков в четверг выглядит как техническая коррекция, а риски новых распродаж велики.

Основных причин для произошедшего обвала две: выборы в США, в преддверии которых инвесторы традиционно сокращают вложения в рисковые активы, и продолжающееся победное шествие коронавируса по планете. Уже ни у кого нет сомнений, что победить эпидемию будет непросто, а жесткие карантинные меры сбивают рост числа заражений лишь на время их действия. Ни о каком V-образном восстановлении экономики речи уже не идет, несмотря на огромные финансовые ресурсы, закачанные в мировую экономику.

Индекс МосБиржи накануне закрылся ниже поддержки 2700 пунктов, в четверг произошел отскок выше этого рубежа, в том числе и за счет закрытия спекулятивных "шортов". Однако пока это стоит рассматривать лишь как отскок на падающем рынке, риски возобновления снижения очень велики. Основные угрозы для рублевых активов связаны с избранием на пост президента США Джо Байдена, который поставил Россию на первое место в списке угроз для США, поэтому начинать среднесрочные покупки очень рискованно. На отскок же можно попробовать взять Сбербанк и "Мосбиржу", которая выигрывает от роста торговых оборотов.

Цены на нефть Brent спустились к отметке $39 за баррель, пробитие которой вниз способно усилить падение. Нефть упала на общих распродажах и на негативной статистике от Минэнерго США - среднесуточная добыча прыгнула до "нормальных" уровней (чуть выше 11 млн б/с). Впрочем, этого следовало и ожидать - после череды ураганов нефтедобывающие мощности в Мексиканском заливе вышли на плановое производство. Настораживает то, что коррекция в нефти утром в четверг была недолгой, к тому же приближается экспирация месячных фьючерсов и опционов, отмечает Антонов.

В среду в США индексы упали на 3,4-3,7% в связи с опасениями по поводу роста числа заражений COVID-19, индикатор Dow (-3,4%) продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня. Индекс Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня.

По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 71,832 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1%).

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ.

Банк Японии сохранил прежние параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Целевой объем программы выкупа биржевых индексных фондов (ETF) сохранен на уровне 12 трлн иен ($115,04 млрд), лимит для покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций - 20 трлн иен, говорится в сообщении Банка Японии.

Между тем, японский ЦБ ухудшил прогноз снижения ВВП страны на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, до 5,5% с ожидавшихся ранее 4,7%, что связано, главным образом, с более медленным, чем ожидалось, восстановлением спроса на услуги. Прогноз роста ВВП Японии на следующий финансовый год повышен Центробанком до 3,6% с ожидавшихся в июле 3,3%.

Нефть после утренней коррекции вернулась к снижению; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $38,95 за баррель (-0,4% и -5,1% накануне), декабрьская цена WTI - $37,25 за баррель (-0,4% и -5,5% в среду).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 4,32 млн баррелей (ожидался рост на 0,2-1,5 млн баррелей), при этом резервы бензина снизились на 0,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7 млн баррелей).

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,5%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+1,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+1,8%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-16,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,22 млрд рублей (из них 2,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,32 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 787,73 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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