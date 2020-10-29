MSCI повысил вес акций Аэрофлота в индексах MSCI Small Cap после недавнего размещения

Индексный провайдер MSCI повысил вес акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) в индексах MSCI Small Cap после недавнего размещения.

Изменения вступят в силу 30 октября после закрытия торгов.

MSCI объявил об увеличении числа акций (NoS) "Аэрофлота" по итогам проведенной допэмиссии до - до 2 млрд 444 млн 535 тыс., оставив FIF без изменений - 0,45, что приведет к повышению веса, сообщается в обзоре стратега BCS Global Markets Юлии Голдиной,

Как отмечается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, FTSE, скорее всего, тоже повысит вес акций "Аэрофлота" в своих индексах в рамках декабрьского пересмотра (предварительные результаты будут объявлены 20 ноября, окончательные - 4 декабря, итоги вступят в силу 18 декабря после закрытия торгов).

По оценкам Питерского, пассивный приток в акции "Аэрофлота" в результате повышения их веса в индексах MSCI составит порядка $7 млн, а после увеличения веса в индексах FTSE - $14 млн.

"На закрытие торгов вчера новый вес акций "Аэрофлота" (pro-forma) у MSCI составит 7,75% против текущих 3,93%. Однако бумага абсорбирует всего $4 млн пассивных притоков, то есть менее одного дня торгов при среднедневном объеме за 3 месяца в $16,5 млн", - считает Голдина из BCS Global Markets.

"Аэрофлот" на этой неделе подвел итоги допэмиссии акций, направленной на стабилизацию деятельности в условия COVID-кризиса перевозок. Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал". Компания разместила 1 млрд 333 млн 919 тыс. 149 обыкновенных акций и привлекла 80,04 млрд руб. (по цене 60 руб. за бумагу).

Акции на большую часть этой суммы - 50 млрд руб. - приобрела РФ на средства Фонда национального благосостояния. Около 30 млрд руб. внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока (объем их участия не раскрывался).

Уставный капитал "Аэрофлота" по итогам SPO вырос в 2,2 раза - до 2 млрд 444 млн 535 тыс. 448 акций.