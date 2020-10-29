Вероятным уровнем восстановления рубля выступает отметка 78,5 руб./$1 - BCS Express

Вероятным уровнем восстановления рубля выступает отметка 78,5 руб./$1, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль за два предыдущих дня потерял почти все завоевания октября, или 4%. Темп падения нацвалюты отражал крайне негативные оценки участников валютной секции в перспективах взаимоотношений России и США, если текущий лидер гонки Джо Байден победит на ноябрьских выборах президента страны. Во вторник глава демократов назвал Россию «главной угрозой США». анические распродажи рисковых активов на международном рынке капиталов лишь усугубили ситуацию. Максимум среды обозначен у 79,24 руб. за доллар и 93,08 руб. по евро", - отмечает Зельцер.

По мнению эксперта, в четверг эмоции несколько поутихнут, видимым уровнем восстановления рубля выступает отметка в 78,5.

Текущая ситуация характеризуется повышенной эмоциональностью участников биржевого процесса и не связана с рациональным подходом к стоимости финансовых активов. Краткосрочное давление в отечественной валюте может сохраняться до прояснения позиции стороны, которая окажется победителем в США 3 ноября, полагает аналитик BCS Express.