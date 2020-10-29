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29 октября 2020 года 10:25

Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после обвала накануне

Москва. 29 октября. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль активно повышается к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвала по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,75-78,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,83 руб./$1 (-40 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 92,63 руб./EUR1 (-39,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,76 копейки к уровню закрытия среды, до 85,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,278 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,3668 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на старте торгов в рамках технической коррекции после обвала накануне. Участники большинства мировых рынков в среду активно избавлялись от рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран, на фоне роста числа заражений коронавирусом и введения более строгих ограничительных мер во Франции и Германии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Локдауны в Европе подогрели дискуссию о неожиданных стимулах Европейского центрального банка (ЕЦБ) перед заседанием регулятора в четверг.

Большинство экспертов и аналитиков ожидают, что ЕЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики на октябрьском заседании, но даст сигнал о готовности увеличить объем стимулов в декабре.

Экономисты и инвесторы хотят получить от председателя ЕЦБ Кристин Лагард сигнал о том, что регулятор практически гарантированно примет дополнительные меры поддержки до конца текущего года, и, вероятно, будут разочарованы, если не получат такого сигнала, пишет Bloomberg.

Кроме того, давление на рынки оказывает неопределенность результатов президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе. Надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Цены на нефть немного поднимаются в четверг после резкого падения накануне на данных о первом за три недели повышении запасов в США при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 во многих странах мира и возврате карантинных мер.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг увеличилась на 0,23% - до $39,21 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,08 (5,1%), до минимума с 12 июня.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,4% - до $37,54 за баррель. В среду фьючерсы подешевели на $2,18 (5,5%).

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки - до 11,1 млн баррелей в сутки.


Опубликовано: /Финмаркет/
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