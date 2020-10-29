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29 октября 2020 года 10:22
Идея дня: предпочтение акциям Toyota - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" среди автопроизводителей отдают предпочтение Toyota (TM_US), которая обладает высокой финансовой устойчивостью и имеет сдержанную экспозицию на европейский рынок, говорится в комментарии инвестбанка. Её акции в четверг растут.
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Компании упоминаемые в новости: Toyota Motor Corp
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29 октября 2020 года 13:26
Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе - "Атон"
Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе российских производителей стали, отмечается в аналитическом материале "Атона". Аналитики "Атона" провели сравнительный анализ компаний российского стального сектора по итогам публикации сильных... читать дальше
.29 октября 2020 года 12:56
Аналитики "Велес Капитала" полагают, что в начале ноября давление на рубль может усилиться под влиянием ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки и ужесточения ограничительных мер, которые будут поддерживать спрос на защитные активы в виде доллара, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.29 октября 2020 года 12:35
Российские фондовые активы и валюта, вероятно, останутся под давлением до конца текущей недели - "Иволга Капитал"
Российские фондовые активы и валюта, вероятно, останутся под давлением до конца текущей недели, но оно не должно вызвать цепной реакции обвалов по образцу февраля-марта, говорится в комментарии компании "Иволга Капитал". "Такие биржевые падения, как вчера, к сожалению и как правило, имеют... читать дальше
.29 октября 2020 года 12:14
Дивидендная доходность акций ТГК-1 за 2020 год может составить 7,9%, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". ТГК-1 в 3к20 показала замедление роста сегмента гидрогенерации, в котором объемы выработки в 1п20 увеличились на 17,8% г/г (благодаря повышенной водности), при этом объем тепловой генерации... читать дальше
.29 октября 2020 года 12:04
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $54 до $62 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Наш прогноз скорректированной EBITDA "Яндекса" в 2020 году повышен на 20% с учетом значительного улучшения маржи ряда сегментов... читать дальше
.29 октября 2020 года 11:50
Москва. 29 октября. Коррекционный отскок рынка акций РФ вверх утром в четверг оказался скомканным из-за нового снижения нефти, хотя внешние фондовые индикаторы подают умеренно позитивные сигналы после обвала накануне из-за опасений по поводу роста числа заражений COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики. читать дальше
.29 октября 2020 года 11:46
Вероятным уровнем восстановления рубля выступает отметка 78,5 руб./$1, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера. "Российский рубль за два предыдущих дня потерял почти все завоевания октября, или 4%. Темп падения нацвалюты отражал крайне негативные оценки участников... читать дальше
.29 октября 2020 года 11:30
Индексный провайдер MSCI повысил вес акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) в индексах MSCI Small Cap после недавнего размещения. Изменения вступят в силу 30 октября после закрытия торгов. MSCI объявил об увеличении числа акций (NoS) "Аэрофлота" по итогам проведенной... читать дальше
.29 октября 2020 года 11:13
"ЛОКО-Инвест" прогнозирует в четверг консолидацию рынка ОФЗ, сообщается в комментарии. "Доходности ОФЗ в среду прибавили 8-10 б.п., но продаж как таковых было не так много в отсутствие спроса. Успех аукционов Минфина - 437 млрд руб. и новый рекорд - логичен, ведь в стрессовом сценарии именно... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:56
Нефтяные котировки в среду упали сразу на 5% на фоне панических настроений на мировых рынках, потенциал дальнейшего их снижения выглядит ограниченным, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По его мнению, на краткосрочном горизонте наиболее вероятным выглядит... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:42
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг, 29 октября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут: - "Магнит" (операционные результаты за 3К20 и финансовые результаты по МСФО за 3К20); - Сбербанк (финансовые результаты по МСФО за 3К20); -... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:33
ена барреля нефти марки Brent в четверг может пробить отметку $39,7 и вырасти до $40,1 на фоне перебоев с добычей, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Ураган “Зета” достиг Луизианы и две трети добывающих мощностей в Мексиканском заливе временно прекратили работу. Инвесторы ожидают... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:25
Москва. 29 октября. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль активно повышается к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвала по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.29 октября 2020 года 10:13
Аналитики Промсвязьбанка ожидают в четверг сохранения доходности ОФЗ вблизи достигнутых уровней. При этом в случае продолжения ослабления рубля доходность 10-летних ОФЗ может уйти до 6,15% годовых, сообщается в комментарии банка. Снижение цен рублевых облигаций в среду усилилось, констатирует... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:03
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступления Владимира Путина и главы ЦБ, макростатистика в США, решение ЕЦБ и российские корпоративные новости: - Сбербанк, "Магнит" и VEON опубликуют показатели по МСФО,... читать дальше
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