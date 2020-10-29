Утренние прогнозы: в четверг вероятен умеренный рост на рынке акций РФ

Улучшение внешнего фона перед стартом торгов акциями в четверг дают аналитикам надежду на отскок фондовых индексов после существенного падения накануне.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России уже нельзя назвать негативным. Котировки нефти и металлов прекратили снижение. Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленное движение. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растёт на 1,1%. Сырьевые валюты укрепляются, включая AUD и CAD, которые отыгрывают у доллара США почти 0,25%. В начале торгов российский рынок предпримет попытку технического отскока. Аналогичное касается и российского рубля, который вернётся под отметку 78,0 за доллар".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2700-2710 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2680, 2660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2740 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Однако его дальнейшее коррекционное повышение будет сдерживаться тем фактом, что фьючерсы на нефть пока демонстрируют весьма скромный прирост".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы утром четверга отрастают на процент, что поддержит отечественный рынок акций на открытии. В среду индекс Мосбиржи закрылся чуть ниже поддержки 2700 пунктов, и мы увидим отскок от нее, в том числе и за счет закрытия спекулятивных "шортов". Однако пока это стоит рассматривать лишь как отскок на падающем рынке, риски возобновления снижения очень велики".

Sberbank CIB: "Возможен умеренный рост на рынке акций РФ в четверг утром в связи с улучшением внешнего фона. В четверг утром фьючерсы на фондовые индексы США растут, а цены на нефть стабилизировались. С учетом того, что в среду рынки акций были перепроданы, а сейчас внешний фон стал более благоприятным, мы ожидаем умеренного роста на российском рынке акций".

"ФИНАМ" (Алексей Калачев): "Технически, индекс Мосбиржи остановился вчера на критической черте, вблизи уровня поддержки и на нижней границе нисходящего канала. Теперь все надежда на отскок, потому что ниже сколько-нибудь надежных ориентиров больше нет. А надежда на отскок есть - инвесторам нужно остановиться, заново оценить риски и перспективы и приступить с селекции активов в портфелях".