Цена барреля нефти марки Brent в четверг может вырасти до $40,1 - Sberbank CIB

Цена барреля нефти марки Brent в четверг может пробить отметку $39,7 и вырасти до $40,1 на фоне перебоев с добычей, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Ураган “Зета” достиг Луизианы и две трети добывающих мощностей в Мексиканском заливе временно прекратили работу. Инвесторы ожидают важной макростатистики из Европы и США, а также итогов заседания ЕЦБ. Ценовые уровни ниже $40/барр. выглядят привлекательными для покупки, как и месяц назад, отмечают в Sberbank CIB.

Рубль в среду сильно подешевел на фоне новостей о карантинных ограничениях в Европе. По мнению специалистов Sberbank CIB, если в четверг данные по ВВП США и решение ЕЦБ по процентной ставке внушат инвесторам оптимизм, то рубль восстановится до 78,5 руб./$1.

При этом эксперты отмечают, что при возможном укреплении рубля в четверг доходность ОФЗ, вероятно, снизится на 3-5 б.п.