Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступления Владимира Путина и главы ЦБ, макростатистика в США, решение ЕЦБ и российские корпоративные новости:

- Сбербанк, "Магнит" и VEON опубликуют показатели по МСФО, Evraz – операционные результаты, "Яндекс" проведет годовое собрание акционеров;

- В России на четверг запланированы выступления Президента Владимира Путина и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Кроме того, в этот день выйдет еженедельная сводка по международным резервам;

- В США выходят данные по ВВП и рынку труда, а также финансовая отчётность нескольких крупных корпораций;

- ЕЦБ проведет заседание по денежно-кредитной политике.