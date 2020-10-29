Возможен умеренный рост рынка акций РФ в четверг утром - Sberbank CIB

Возможен умеренный рост на рынке акций РФ в четверг утром в связи с улучшением внешнего фона, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

"В четверг утром фьючерсы на фондовые индексы США растут, а цены на нефть стабилизировались. С учетом того, что в среду рынки акций были перепроданы, а сейчас внешний фон стал более благоприятным, мы ожидаем умеренного роста на российском рынке акций", - пишут специалисты Sberbank CIB.