Промсвязьбанк ожидает в четверг сохранения доходности ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Аналитики Промсвязьбанка ожидают в четверг сохранения доходности ОФЗ вблизи достигнутых уровней. При этом в случае продолжения ослабления рубля доходность 10-летних ОФЗ может уйти до 6,15% годовых, сообщается в комментарии банка.

Снижение цен рублевых облигаций в среду усилилось, констатирует главный аналитик Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,10% годовых (+7 б.п.). Новости о введении месячного карантина из-за коронавируса в европейских странах резко ухудшили настроения инвесторов. Под давлением оказали гособлигации всех развивающихся стран. 10-летние евробонды Индонезии, Мексики, Бразилии, ЮАР, Колумбии выросли в доходности на 2-10 б.п.

Минфин РФ в среду обновил рекорд по размещению ОФЗ, продав 9-летний флоатер ФЗ-ПК 29019 на 430,2 млрд руб., отмечает специалист Промсвязьбанка. Цена отсечения составила 95,80% от номинала. Большой спрос на флоатер связан с премий к Ruonia около 60 б.п. и возможностью привлечения более дешевого фондирования российскими банками от ЦБР и Минфина, указывает Монастыршин. Объем продаж классического выпуска ОФЗ-РД 26235 с погашением в 2031 г. составил скромные 6,4 млрд руб., доходность по цене отсечения - 6,24% годовых. С начала четвертого квартала Минфин уже разместил ОФЗ на 1,5 трлн руб. из плана в 2,0 трлн руб.