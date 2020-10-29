Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с повышения в пределах 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с повышения в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2700-2710 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2700-2710 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2680, 2660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2740 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Однако его дальнейшее коррекционное повышение будет сдерживаться тем фактом, что фьючерсы на нефть пока демонстрируют весьма скромный прирост", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт инвестиционной компании отмечает, что во второй половине дня на ход торгов в России может косвенно повлиять публикация ряда значимых иностранных макроэкономических показателей. В США в 15:30 мск выйдет предварительная оценка изменения ВВП за 3 квартал. В то же время будут опубликованы и еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. В 15:45 мск станет известно решение ЕЦБ по процентной ставке, а в 16:30 мск начнется пресс-конференция по этому поводу.