Рубль утром четверга предпримет попытки реализовать технический отскок в паре с долларом - Промсвязьбанк

Рубль утром четверга предпримет попытки реализовать технический отскок после сильного ослабления, пара USD/RUB временно отойдет ниже уровня 79 руб./$1, однако волатильность будет сохраняться, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Рубль в среду потерял 2,5%, ослабнув относительно доллара до экстремумов сентября (79,23 руб./$1) на глобальном падении рынков, связанном с распространением эпидемии и неопределённостью итогов выборов в США, констатирует управляющий по анализу банковского и финансового рынка банка Дмитрий Грицкевич.

"Утром четверга рубль предпримет попытки реализовать технический отскок после сильного ослабления накануне - пара USD/RUB временно отойдет ниже уровня 79 руб./$1. Ждем сохранения повышенной волатильности на рынках. Диапазон 79-79,5 руб./$1 выглядит сильным уровнем сопротивления - ждем новых попыток закрепления рубля выше 79 руб./$1", - пишет Грицкевич.