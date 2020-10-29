Индекс Мосбиржи утром четверга отскочит от поддержки 2700 пунктов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи утром четверга отскочит от поддержки 2700 пунктов, но риски новых распродаж велики, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Американские фьючерсы утром четверга отрастают на процент, что поддержит отечественный рынок акций на открытии, полагает главный аналитик Алексей Антонов. "В среду индекс Мосбиржи закрылся чуть ниже поддержки 2700 пунктов, и мы увидим отскок от нее, в том числе и за счет закрытия спекулятивных "шортов". Однако пока это стоит рассматривать лишь как отскок на падающем рынке, риски возобновления снижения очень велики", - пишет он.

Основные угрозы для рублевых активов, обращает внимание Антонов, связаны с избранием на пост президента США Джо Байдена, который поставил Россию на первое место в списке угроз для США. Поэтому, по мнению специалиста "Алор Брокер", начинать среднесрочные покупки очень рискованно.