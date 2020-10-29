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29 октября 2020 года 09:25
Индекс Мосбиржи утром четверга отскочит от поддержки 2700 пунктов - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи утром четверга отскочит от поддержки 2700 пунктов, но риски новых распродаж велики, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Американские фьючерсы утром четверга отрастают на процент, что поддержит отечественный рынок акций на открытии, полагает главный аналитик Алексей Антонов. "В среду индекс Мосбиржи закрылся чуть ниже поддержки 2700 пунктов, и мы увидим отскок от нее, в том числе и за счет закрытия спекулятивных "шортов". Однако пока это стоит рассматривать лишь как отскок на падающем рынке, риски возобновления снижения очень велики", - пишет он. Основные угрозы для рублевых активов, обращает внимание Антонов, связаны с избранием на пост президента США Джо Байдена, который поставил Россию на первое место в списке угроз для США. Поэтому, по мнению специалиста "Алор Брокер", начинать среднесрочные покупки очень рискованно.
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29 октября 2020 года 13:26
Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе - "Атон"
Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе российских производителей стали, отмечается в аналитическом материале "Атона". Аналитики "Атона" провели сравнительный анализ компаний российского стального сектора по итогам публикации сильных... читать дальше
.29 октября 2020 года 12:56
Аналитики "Велес Капитала" полагают, что в начале ноября давление на рубль может усилиться под влиянием ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки и ужесточения ограничительных мер, которые будут поддерживать спрос на защитные активы в виде доллара, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.29 октября 2020 года 12:35
Российские фондовые активы и валюта, вероятно, останутся под давлением до конца текущей недели - "Иволга Капитал"
Российские фондовые активы и валюта, вероятно, останутся под давлением до конца текущей недели, но оно не должно вызвать цепной реакции обвалов по образцу февраля-марта, говорится в комментарии компании "Иволга Капитал". "Такие биржевые падения, как вчера, к сожалению и как правило, имеют... читать дальше
.29 октября 2020 года 12:14
Дивидендная доходность акций ТГК-1 за 2020 год может составить 7,9%, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". ТГК-1 в 3к20 показала замедление роста сегмента гидрогенерации, в котором объемы выработки в 1п20 увеличились на 17,8% г/г (благодаря повышенной водности), при этом объем тепловой генерации... читать дальше
.29 октября 2020 года 12:04
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $54 до $62 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Наш прогноз скорректированной EBITDA "Яндекса" в 2020 году повышен на 20% с учетом значительного улучшения маржи ряда сегментов... читать дальше
.29 октября 2020 года 11:50
Москва. 29 октября. Коррекционный отскок рынка акций РФ вверх утром в четверг оказался скомканным из-за нового снижения нефти, хотя внешние фондовые индикаторы подают умеренно позитивные сигналы после обвала накануне из-за опасений по поводу роста числа заражений COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики. читать дальше
.29 октября 2020 года 11:46
Вероятным уровнем восстановления рубля выступает отметка 78,5 руб./$1, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера. "Российский рубль за два предыдущих дня потерял почти все завоевания октября, или 4%. Темп падения нацвалюты отражал крайне негативные оценки участников... читать дальше
.29 октября 2020 года 11:30
Индексный провайдер MSCI повысил вес акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) в индексах MSCI Small Cap после недавнего размещения. Изменения вступят в силу 30 октября после закрытия торгов. MSCI объявил об увеличении числа акций (NoS) "Аэрофлота" по итогам проведенной... читать дальше
.29 октября 2020 года 11:13
"ЛОКО-Инвест" прогнозирует в четверг консолидацию рынка ОФЗ, сообщается в комментарии. "Доходности ОФЗ в среду прибавили 8-10 б.п., но продаж как таковых было не так много в отсутствие спроса. Успех аукционов Минфина - 437 млрд руб. и новый рекорд - логичен, ведь в стрессовом сценарии именно... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:56
Нефтяные котировки в среду упали сразу на 5% на фоне панических настроений на мировых рынках, потенциал дальнейшего их снижения выглядит ограниченным, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По его мнению, на краткосрочном горизонте наиболее вероятным выглядит... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:42
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг, 29 октября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут: - "Магнит" (операционные результаты за 3К20 и финансовые результаты по МСФО за 3К20); - Сбербанк (финансовые результаты по МСФО за 3К20); -... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:33
ена барреля нефти марки Brent в четверг может пробить отметку $39,7 и вырасти до $40,1 на фоне перебоев с добычей, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Ураган “Зета” достиг Луизианы и две трети добывающих мощностей в Мексиканском заливе временно прекратили работу. Инвесторы ожидают... читать дальше
.29 октября 2020 года 10:25
Москва. 29 октября. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль активно повышается к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвала по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.29 октября 2020 года 10:22
налитики "ВТБ Мои Инвестиции" среди автопроизводителей отдают предпочтение Toyota (TM_US), которая обладает высокой финансовой устойчивостью и имеет сдержанную экспозицию на европейский рынок, говорится в комментарии инвестбанка. Её акции в четверг растут. читать дальше
.29 октября 2020 года 10:13
Аналитики Промсвязьбанка ожидают в четверг сохранения доходности ОФЗ вблизи достигнутых уровней. При этом в случае продолжения ослабления рубля доходность 10-летних ОФЗ может уйти до 6,15% годовых, сообщается в комментарии банка. Снижение цен рублевых облигаций в среду усилилось, констатирует... читать дальше
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