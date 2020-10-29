Brent в четверг попытается вернуться к отметке $40 за баррель - Промсвязьбанк

Котировки нефти марки Brent в четверг попытаются вернуться к отметке $40 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране за прошлую неделю оказались в целом неплохими, способствуя стабилизации ситуации на рынке нефти. Так, хотя запасы сырой нефти и увеличились на 4,3 млн барр., их рост оказался чуть меньше, чем представленные ранее оценки API (+4,6 млн барр.). Кроме того, в "плюс" сыграло сокращение запасов нефтепродуктов, а также рост на 1,7% загрузки мощностей американских НПЗ, отразивших устойчивость спроса в стране", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов.

Специалист Промсвязьбанка считает, что в четверг котировки нефти марки Brent попытаются вернуться к отметке $40 за баррель, диапазон $38-40 за баррель сохранит свою актуальность.