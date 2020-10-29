Динамика цен рублевых корпоративных бондов в четверг может стабилизироваться

Москва. 29 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций после падения накануне могут стабилизироваться в четверг благодаря наметившемуся улучшению ситуации мировых рынков капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы рухнули более чем на 3% по итогам торгов в среду в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики. При этом индикатор Dow продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня. Тем временем индикатор Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня. По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 71,832 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг на фоне распродаж на американских и европейских фондовых биржах в предыдущий торговый день в связи с опасениями по поводу негативного влияния второй волны пандемии коронавируса на мировую экономику. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,44%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск поднялся на 0,32%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng уменьшился на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 мск упал на 0,91%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 1,61%.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент. Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ.

В свою очередь цены на нефть плавно поднимаются в четверг после резкого падения накануне на данных о первом за три недели повышении запасов в США при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 во многих странах мира и возврате карантинных мер. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $39,18 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 5,1%) до минимума с 12 июня. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $37,54 за баррель, что на 0,4% выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на 5,5%.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,513 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,976 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 октября снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, опустившись до 708,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-13R" (-0,9%), "РЖД-001P-20R" (-0,6%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,56%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-16R" (+0,42%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,25%) и "ЕвроХим-001P-03" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил облигации серии 002P-08 со сроком обращения 3 года объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября, ставка купона установлена на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых. Объем выпуска был увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 8 млрд рублей.

OOO "СФО МОС МСП 5" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей на уровне 5,75-5,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 5,90-6,00% годовых. Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК 28 октября до 15:00 МСК 30 октября. Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения выпуска - 26 ноября 2034 года. Ожидаемая дюрация выпуска - 1,7-1,8 года. Техразмещение запланировано на 3 ноября. ООО "СФО МОС МСП 5" создано для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 8% годовых. Размещение облигаций начнется 2 ноября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет. Сейчас облигаций компании в обращении нет.

ООО "Деметра-холдинг" 30 ноября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001КО. Срок обращения выпуска 7 лет. Облигации имеют 14 купонных периодов. Ставка каждого купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ плюс 1,33 процентного пункта. Бумаги будут размещены в рамках программы объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 9-14-го купонов бондов серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей на уровне 6,35% годовых. АФК "Система" разместила данный выпуск в ноябре 2016 года. Срок обращения выпуска 10 лет, предусмотрена оферта в ноябре 2020 года. Ставка 1-8-го купонов была установлена на уровне 9,8% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) принял решение досрочно погасить облигации с ипотечным покрытием двух классов "А" и "Б" по каждой из следующий серий - 2-ИП, 3-ИП и 4-ИП. Облигации серии 2ИП классов "А" и "Б" будут погашены 26 ноября, а дату окончания 37-го купонного периода; серии 3-ИП классов "А" и "Б" - 28 ноября, в дату окончания 33-го купона; серии 4-ИП классов "А" и "Б" - 1 декабря, в дату окончания 30-го купона. Погашение пройдет по остаточной непогашенной стоимости. Сумма выплат по классу "А" серии 2-ИП составит 236,064 млн рублей, по классу "Б" - 118,102 млн рублей. Сумма выплат по классу "А" серии 3-ИП составит 309,440 млн рублей, классу "Б" - 154,720 млн рублей. По классу "А" серии 4-ИП будет выплачено 549,04 млн рублей, классу "Б" - 274,520 млн рублей. ВТБ разместил ипотечные облигации серии 2-ИП класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 5 млрд рублей в сентябре 2011 года. Облигации размещались двумя траншами: объем транша "А" - 3 млрд 333,3 млн рублей, транша "Б" - 1 млрд 666,7 млн рублей. Размещение выпусков серии 3-ИП обоих классов на общую сумму 6 млрд рублей состоялось в сентябре 2012 года, серии 4-ИП обоих классов общим объемом 6 млрд рублей - в мае 2013 года. По всем выпускам ставка 1-го купона установлена на весь срок обращения облигаций: по классу "А" в размере 9% годовых, по классу "Б" - 3% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения. Согласно эмиссионным документам, дата полного погашения бумаг серии 2-ИП - 26 ноября 2043 года, 3-ИП - 15 сентября 2044 года, 4-ИП - 1 сентября 2044 года.