Dow продемонстрировал максимальный спад с июня

Американские фондовые индексы рухнули более чем на 3% по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы рухнули более чем на 3% по итогам торгов в среду в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики.

При этом индикатор Dow продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня.

Тем временем индикатор Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, подскочил выше 40 пунктов и достиг максимума с 15 июня.

По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 71,832 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

"Думаю, мы услышим призывы к локдаунам наподобие того, что был введен в Чикаго", - отмечает телеведущий CNBC Джим Крамер.

В среду в том числе подешевели акции компаний, которые наиболее существенно пострадают в случае возобновления локдауна или замедления процесса восстановления экономики. Цена бумаг авиакомпании Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. опустилась на 3,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 4,5%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 4,6%. Акции оператора круизов Royal Caribbean Group подешевели на 7,4%.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 4,96%. Компания в первом квартале 2021 финансового года продемонстрировала результаты лучше ожиданий аналитиков, при этом рост был отмечен во всех трех основных сегментах бизнеса благодаря спросу на "облачные" услуги и видеоигры в период пандемии COVID-19. Между тем прогнозы Microsoft на текущий финквартал, в течение которого будет дан старт продаж новой консоли Xbox, оказались ниже прогнозов.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) опустились на 4,6%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники зафиксировал менее крупный, чем ожидалось, убыток в третьем квартале 2020 года, однако его выручка не оправдала прогнозов.

Цена акций General Electric Co. (SPB: GE) выросла на 4,5%. Американский концерн сократил чистый убыток в третьем квартале текущего года и отчитался о скорректированной прибыли, тогда как аналитики ожидали убыток.

Акции United Parcel Service (SPB: UPS) подешевели на 8,8%, хотя крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 11,8% относительно того же периода прошлого года.

Капитализация MasterCard Inc. (SPB: MA) уменьшилась на 8,1%. Одна из крупнейших платежных систем в мире зафиксировала большее, чем ожидалось, падение прибыли и выручки в третьем квартале 2020 года на фоне сокращения расходов людей на путешествия из-за пандемии коронавируса.

Акции Raytheon Technologies Corp. упали на 7,4%. Компания, образованная в результате объединения United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co. (SPB: RTN), сообщила, что сократит 20 тыс. рабочих мест в текущем году вместо ранее объявленных 15 тыс. на фоне спада в авиационной отрасли и резкого снижения числа заказов и поставок самолетов.

Бумаги Revlon Inc. подешевели на 0,4%. Американский производитель косметики и парфюмерии предупредил держателей облигаций компании о высоком риске банкротства, если они откажутся участвовать в реструктуризации долга, пишет The Wall Street Journal.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 943,24 пункта (3,43%) и составил 26519,95 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 119,65 пункта (3,53%) - до 3271,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 426,48 пункта (3,73%) и составил 11004,87 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне распродаж на американских и европейских фондовых биржах в предыдущий торговый день в связи с опасениями по поводу негативного влияния второй волны пандемии коронавируса на мировую экономику.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 мск опустился на 0,28%.

Банк Японии сохранил прежние параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

Японский ЦБ ухудшил прогноз снижения ВВП страны на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, до 5,5% с ожидавшихся ранее 4,7%, что связано, главным образом, с более медленным, чем ожидалось, восстановлением спроса на услуги. В то же время в квартальном отчете центробанка отмечается, что "экономическая активность в Японии постепенно повышается, и последствия пандемии COVID-19 ослабевают". В связи с этим ситуация в экономике страны, "вероятно, продолжит улучшаться".

Розничные продажи в Японии в сентябре 2020 года снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 4,6% в августе, свидетельствуют официальные данные.

В годовом выражении розничные продажи в Японии в сентябре рухнули на 8,7% после снижения на 1,9% в августе. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали их снижение на 7,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В лидерах падения оказались акции Tokuyama Corp. (-7,1%) и Nisshin Seifun Group Inc. (-5%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group снижается на 1,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,4%. Между тем цена бумаг производителя потребительской электроники Sony выросла на 6,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск поднялся на 0,32%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng уменьшился на 0,6%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге снижаются котировки акций производителя мясной продукции WH Group - на 4,2%, страховщика China Life Insurance Co. - на 3,5%, телекоммуникационных China Unicom и China Mobile - на 3,1% и на 2,6%. Капитализация онлайн-ритейлера Alibaba Group сократилась примерно на 1%.

При этом дорожают бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. - на 1,9%, Techtronic Industries Co. - на 1,7%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings - на 1,3%. Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings растет на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 мск опустился на 0,91%.

Индекс доверия в деловых кругах Южной Кореи в октябре 2020 года вырос до 79 пункта с 68 пункта в сентябре, свидетельствуют данные Банка Кореи.

Котировки акций Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%. Южнокорейский производитель электроники отчитался о максимальной чистой прибыли более чем за 18 месяцев благодаря восстановлению продаж смартфонов и сохраняющемуся спросу на микросхемы.

Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подешевели на 0,6%, Hyundai Motor Co. - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 1,61%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 2,2% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в четверг после резкого падения накануне на данных о первом за три недели повышении запасов в США при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 во многих странах мира и возврате карантинных мер.

"Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос", - говорится в обзоре AxiCorp.

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты.

"Если текущая траектория спроса сохранится, не стоит удивляться резкому снижению цен на нефть в ближайшие недели", - цитирует обзор AxiCorp Dow Jones.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $39,16 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,08 (5,1%), до минимума с 12 июня.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,49 за баррель, что на $0,1 (0,27%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на $2,18 (5,5%).

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.