Цены евробондов РФ в среду упали из-за снижения аппетита к риску у глобальных инвесторов

Москва. 28 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду упали под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день за счет интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 62 базисных пункта по отношению к закрытию 27 октября и составила 115,13% от номинала, что соответствует доходности 2,215% годовых (рост на 18,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 101,95% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 18,5 базисных пункта и составил 208 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 72 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,91% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисных пункта - до 3,46% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 76 базисных пунктов, опустившись до 132,89% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,445% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 46 базисных пунктов, до 114,54% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов, до 1,98% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 37 базисных пунктов - до 109,53% от номинала (доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 1,48% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 194 базисных пункта, подешевев до 132,18% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов и составила 3,4% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 14 базисных пунктов, до 112,81% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 2,17% годовых).

"Сегодняшний день практически для всех секторов мирового финансового рынка стал днем распродаж, которые активизировались под давлением новостей о возможных новых локдаунах во многих европейских странах и США для предотвращения распространения инфекции COVID-19. Это ставит серьезный вопрос о темпах и сроках восстановления мировой экономики, заметно пострадавшей в первую волну пандемии. К тому же в США демократы и Белый дом так и не смогли пока прийти к соглашению относительно новой программы бюджетных стимулов, что также накладывает негативный отпечаток", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Российские еврооблигации в сравнении с суверенными долговыми бумагами других развивающихся стран выглядят не так уж и плохо, снижение выглядит не таким уж значительным и затрагивает в основном "длинные" выпуски. При этом расширение суверенных спредов составляет всего 3-4 базисных пункта, что в целом не очень много. И причина здесь довольно парадоксальна - санкционный режим, действующий в отношении России вот уже не один год, снизил зависимость отечественных долговых бумаг от мировых рынков. Наибольшие же потери от нынешней волатильности несет Турция, где отмечается заметное падение как национальной валюты, так и ее долговых обязательств", - отметил Агарзаев.

Американские фондовые индексы теряют в начале торгов в среду более 2% в связи с опасениями инвесторов, что рост числа заражений коронавирусом в стране может помешать восстановлению экономики. По состоянию на 26 октября среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.