Рубль под натиском глобального бегства от риска - "Велес Капитал"

Рубль в среду оказался под натиском глобального бегства от риска вместе с другими валютам ЕМ, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Повсеместное бегство от риска вновь усилено ухудшением эпидемиологической обстановки в различных мировых регионах (и главным образом, в европейских) и ожиданиями новых локдаунов, - указывает эксперт. - Европейские фондовые индексы теряли к окончанию рабочего дня около 3-4%, индексы в США после открытия - около 3%, цена на нефть марки Brent снижалась почти на 5% (опускаясь в течение дня ниже психологического уровня в 40 долл. за баррель), а индекс доллара укреплялся к концу дня на 0,7%, обновив максимум с начала прошлой недели".

Почти все валюты EM без исключения в сложившихся условиях оставались под серьезным давлением. Рубль не являлся исключением и к концу дня терял около 1,7% в паре с долларом и 1,2% в паре с евро. В частности, в течение дня американская валюта была близка на российском рынке к отметке в 79 руб., обновив максимум за последние три недели, а евро впервые с за три недели поднимался выше 92,5 руб.