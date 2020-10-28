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28 октября 2020 года 18:19
Альфа-банк поднял оценку GDR и акций "Магнита" на 19-23%, подтвердив рейтинг "покупать"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) на 19-23% - до $17,8 и 5667 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $16,93 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены акций этой торговой сети, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 5374,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость GDR и акций "Магнита" составляет порядка $14,54 и 4807 рублей за штуку соответственно.
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Компании упоминаемые в новости: Магнит
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28 октября 2020 года 19:37
Рубль вечером продолжает активно снижаться к доллару и евро из-за бегства инвесторов от рисков и обвала нефти
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.28 октября 2020 года 19:28
Москва. 28 октября. Рынок акций РФ в среду обвалился вслед за падением мировых площадок и нефтью на фоне продолжающегося роста заражений COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов. Индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1100 пунктов соответственно, обновив минимумы с апреля-мая, откат индекса РТС стал рекордным с мая. читать дальше
.28 октября 2020 года 19:05
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.28 октября 2020 года 19:05
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.28 октября 2020 года 18:42
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.28 октября 2020 года 17:43
Сбербанк (MOEX: SBER) России в третьем квартале 2020 года заработал 226,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 45% больше результата за аналогичный период 2019 года, свидетельствует консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Согласно прогнозу аналитиков, за 9 месяцев 2020 года... читать дальше
.28 октября 2020 года 17:17
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mail.ru Group, ожидая, что компания продолжит поддерживать высокие темпы роста в будущих периодах, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Выручка Mail.ru Group, по данным пресс-релиза, выросла 19,9% по сравнению с... читать дальше
.28 октября 2020 года 16:45
Индекс Мосбиржи может развить движение к 2600-2650 пунктам, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Впрочем, не стоит бояться этой ситуации, а лучше использовать её для открытия длинных позиций. Цикличные акции были дешёвыми, а сложившаяся ситуация делает их ещё более привлекательными для... читать дальше
.28 октября 2020 года 16:18
Вторая половина торговой сессии на отечественном фондовом рынке пройдет с преобладанием продаж - Промсвязьбанк
Вторая половина торговой сессии в среду на отечественном фондовом рынке пройдет с преобладанием продаж под влиянием отката сырьевых товаров и снижения фьючерсов на американский рынок, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Тем не менее, индекс Мосбиржи способен удержаться выше 2700 пунктов.... читать дальше
.28 октября 2020 года 15:53
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group, сообщается в комментарии инвестиционной компании. 27 октября менеджмент X5 Retail Group провел день инвестора, на котором представил обновленную 3-х летнюю стратегию и рассказал о планах развития сетей. По... читать дальше
.28 октября 2020 года 15:42
Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в связи с распродажей рисковых активов и обвалившейся нефтью
Москва. 28 октября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в связи с бегством инвесторов из рисковых активов и обвалившейся нефтью. читать дальше
.28 октября 2020 года 15:32
Открытие "лонгов" в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза" сейчас весьма рискованно - "Велес Капитал"
Открытие "лонгов" в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза" в текущих условиях весьма рискованно, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", судя по всему, пытаются вернуться к роли защитного актива в условиях ослабевающего рубля. С технической точки... читать дальше
.28 октября 2020 года 14:37
Котировки энергоносителей не удержали уровень $41 за баррель марки Brent, таким образом, повысился риск снижения фьючерсов в область $39/барр., сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера. По мнению эксперта, на стороне продавцов играют факторы как спроса — эпидемия... читать дальше
.28 октября 2020 года 14:02
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.28 октября 2020 года 13:39
Julius Baer ожидает увеличения налогово-бюджетной поддержки в Европе для решения проблемы возобновившегося замедления экономического роста, говорится в комментарии главного экономиста банка Дэвида Коля. "Сентябрьские данные по кредитам и обзор банковского кредитования ЕЦБ за третий квартал... читать дальше
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