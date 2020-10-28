Альфа-банк поднял оценку GDR и акций "Магнита" на 19-23%, подтвердив рейтинг "покупать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) на 19-23% - до $17,8 и 5667 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $16,93 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены акций этой торговой сети, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 5374,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость GDR и акций "Магнита" составляет порядка $14,54 и 4807 рублей за штуку соответственно.