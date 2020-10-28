"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mail.ru Group, ожидая, что компания продолжит поддерживать высокие темпы роста в будущих периодах, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Выручка Mail.ru Group, по данным пресс-релиза, выросла 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,4 млрд руб. на фоне роста выручки от рекламы и ММОигр. А чистая прибыль сократилась на 19,5% – до 2,8 млрд руб. из-за роста операционных расходов.

"Финпоказатели оказались лучше консенсус-прогноза Интерфакса, - отмечают эксперты "КИТ Финанс Брокер". - При этом, финансовые результаты по МСФО выглядят слабее из-за отсутствия консолидации игровой студии Deus Craft, разработчика мобильных игр, о которой говорится в прессрелизе. После консолидации, доля игрового направления выросла до 40% от общей выручки MAIL. Несмотря на неоднозначные финансовые результаты, свободный денежный поток MAIL увеличился в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом – до 2,4 млрд руб. за счёт роста операционного денежного потока".

По мнению экспертов, компания находится в активной стадии роста, особенно за счёт таких перспективных направлений, как ММО-игры, онлайн-образование, фудтех. Вместе с публикацией финансовой отчётности, менеджмент Mail.ru Group дал положительные прогнозы на 2020 г. Компания ждёт роста годовой выручки на 17-19%, рентабельность по EBITDA ожидается в диапазоне 24–27%. Несмотря на это, котировки IT компании упали, основная причина – ускоренная продажа акций через механизм АВВ.