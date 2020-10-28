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28 октября 2020 года 15:42

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в связи с распродажей рисковых активов и обвалившейся нефтью

Москва. 28 октября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в связи с бегством инвесторов из рисковых активов и обвалившейся нефтью.

Курс доллара США составил 78,37 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,06 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,96 руб./EUR1, подорожав на 63,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 86,49 копейки - до 84,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 29 октября на 1,0964 рубля, до 77,552 руб./$1, и поднял курс евро на 90,8 копейки, до 91,2632 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах в связи с усилившимся бегством инвесторов из рисковых активов и обвалившейся нефтью. Глобальные инвесторы опасаются усиления негативного влияния второй волны пандемии коронавируса на мировую экономику.

Кроме того, давление на рынки оказывает неопределенность результатов президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе. Надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

COVID-19 продолжает стремительно распространяться в странах Европы, в частности, во Франции, Италии и Испании, становится все сложнее взять вирус под контроль. В этих странах власти постепенно ужесточают меры по борьбе с COVID-19, в том числе вводят комендантский час в ночное время и ограничивают работу общественных заведений. Кроме того, как сообщают СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон может в среду объявить о введении общенационального карантина.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе с начала пандемии зафиксировали свыше 8,7 млн случаев коронавируса, более 255 тыс. инфицированных скончались. На первом месте по темпам распространения COVID-19 стоит Россия (более 1,5 млн заражений), на втором - Франция (более 1,1 млн заражений), а на третьем - Испания (более 1 млн заражений).

Участники торгов ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут оглашены в четверг. В центре обсуждений регулятора будут опасения, что Европа погружается в цикл слабого экономического роста, отрицательных ставок и дефляции.

У ЕЦБ в наличии достаточно оснований для наращивания объемов монетарного стимулирования в условиях усиления распространения коронавирусной инфекции, но аналитики не ожидают, что ЕЦБ объявит о каких-то крупных шагах по итогам заседания в четверг. Тем не менее, рынки рассчитывают услышать от главы ЕЦБ Кристин Лагард какие-то сигналы о том, что новые стимулы будут приняты до конца текущего года, пишет агентство Bloomberg.

Не исключено, что в декабре ЕЦБ может увеличить еще на 500 млрд евро объем экстренной программы выкупа активов, который на данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране дополнительная поддержка бизнесу пока не требуется. "Все экономические операторы, как это говорится, управляющие компании, предприятия работают. Поэтому сейчас пока (они - ИФ) функционируют, в настоящее время такой потребности нет", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым поддержать предприятия на фоне ситуации с коронавирусом.

Так он прокомментировал подсчеты Центра стратегических разработок, согласно которым в ближайшее время 19% российских компаний не смогут платить налоги. "В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. Мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики", - сказал Песков журналистам.

В свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC сообщила, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) есть, но оно не такое большое, как раньше. "Мы видим некоторое пространство для дальнейшего снижения, но оно ограничено, не такое большое, как было раньше", - сказала Набиуллина. "Мы будем решать, как и когда использовать это пространство, анализируя поступающие данные", - отметила глава ЦБ.

Она напомнила, что Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки в сентябре и октябре, отметив увеличившиеся краткосрочные проинфляционные риски, некоторые риски финансовой стабильности из-за ситуации на рынках. "Поэтому мы думаем, что должны быть более аккуратны в оценке развития ситуации с пандемией, геополитических рисков и других факторов", - отметила Набиуллина.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 4,25%.

Цены на нефть эталонных марок в среду значительно увеличили потери на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Как отмечает Trading Economics, нефтяные цены находятся вблизи минимального уровня за последние три недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 3,96% - до $39,57 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,8%.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени обвалилась на 4,75% к уровню предыдущей сессии - до $37,69 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 2,6%.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.

"Принятие нового пакета мер поддержки экономики США переносится на ноябрь. На первом плане остается пандемия и предстоящее заседание ЕЦБ. Пик налоговых платежей пройден, рубль остался без поддержки. Из-за пандемии дешевеет нефть. Покупатели не смогли удержать нефть во вторник на уровне $41,45 за баррель Brent, поэтому возросли риски для нисходящего движения к $38,8 за баррель. Снижение цен на нефть приведет к очередному ослаблению рубля до 78,5 руб./$1. Чтобы рубль продолжил укрепляться, пара "доллар-рубль" должна опуститься ниже 76,6 руб./$1", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

"Отток из рисковых активов со стороны глобальных инвесторов сказался и на валютах развивающихся экономик; рубль в среду продолжает начатое накануне снижение. Спрос на риск на глобальном рынке остается определяющим фактором для российской валюты. При этом внутренние факторы в октябре играют в пользу рубля, а с понедельника операции ЦБ и Минфина по продаже валюты вновь увеличились из-за покупки акций "Аэрофлота" за счет средств ФНБ. В течение недели активность торгов, вероятно, снизится в ожидании итогов выборов и заседания ФРС, что вкупе с продолжающимся ухудшением ситуации с коронавирусом окажет, скорее, негативное влияние на курс рубля", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 26 октября продал валюту на 9,8 млрд рублей, как и планировалось, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ в целом продал валюту на 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая опустилась на 2 базисных пункта - до 4,65% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 4,5% и 4,53% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 4,56% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на уровне 4,68% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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