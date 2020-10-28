Открытие "лонгов" в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза" сейчас весьма рискованно - "Велес Капитал"

Открытие "лонгов" в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза" в текущих условиях весьма рискованно, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", судя по всему, пытаются вернуться к роли защитного актива в условиях ослабевающего рубля. С технической точки зрения, хорошей базой для отскока послужила среднесрочная поддержка 37 руб., от которой при прочих равных вполне возможно развитие спекулятивного повышения к 38 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Индикатором готовности "быков" к "штурму" 38 руб. станет закрепление выше 37,50 руб. ADX дневного графика не противоречит развитию краткосрочного роста и указывает на возможную смену тренда", - пишет аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.