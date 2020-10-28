Растет риск снижения нефтяных фьючерсов к отметке $39/барр. - BCS Express

Котировки энергоносителей не удержали уровень $41 за баррель марки Brent, таким образом, повысился риск снижения фьючерсов в область $39/барр., сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера.

По мнению эксперта, на стороне продавцов играют факторы как спроса — эпидемия коронавируса понижает покупательную и производственную активность, а вместе с ними и потребность в энергоресурсах, так и предложения — резкий рост запасов сырья в США и активизация Ливийской нефтедобычи. К текущему моменту январские контракты приблизились к $40, падая более 3,5%, что пока, на взгляд Зельцера, не оставляет шанса на стабилизацию валют стран, ориентированных на экспорт сырья.