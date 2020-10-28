Julius Baer ожидает увеличения налогово-бюджетной поддержки в Европе для решения проблемы возобновившегося замедления экономического роста, говорится в комментарии главного экономиста банка Дэвида Коля.

"Сентябрьские данные по кредитам и обзор банковского кредитования ЕЦБ за третий квартал показывают, что поддержка европейских компаний благодаря дешевым и обильным кредитам, обеспеченным государственными гарантиями, ослабевает, - отмечает эксперт банка. - Обзор банковского кредитования говорит о том, что условия кредитования для компаний были резко ужесточены, как для крупных фирм, так и для малых и средних предприятий. Условия выдачи жилищных и потребительских кредитов уже были ужесточены ранее и продолжают ужесточаться. Спрос компаний на кредиты несколько снизился и показал восстановление в отношении жилищного и потребительского кредитования".

Аналитик Julius Baer полагает, что значительные колебания условий кредитования были вызваны экономическим потрясением из-за пандемии коронавируса и быстрой и масштабной реализацией государственных кредитных гарантий. Многие компании использовали их для получения кредитов в целях предосторожности, чтобы компенсировать потерю доходов во время действия мер изоляции.

Снижающаяся в настоящее время кредитная динамика, на взгляд Коля, является препятствием для восстановления экономики и поддерживает мнение эксперта о том, что ВВП еврозоны в четвертом квартале этого года будет стагнировать.

"Помимо буксующего кредитного импульса, любая возможная мера по ограничению роста числа инфекций будет определять, будет ли рост просто стагнировать в текущем и следующем кварталах или же он станет замедляться. Мы ожидаем, что замедление роста приведет к дополнительным мерам налогово-бюджетной поддержки. Крупномасштабная покупка активов и приостановка действия Пакта о росте и стабильности в 2021 году позволят европейским правительствам еще больше увеличить финансовую поддержку". - заключает главный экономист Julius Baer.