Спрос на риск на глобальном рынке остается определяющим фактором для рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Спрос на риск на глобальном рынке остается определяющим фактором для российской валюты, при этом внутренние факторы в октябре играют в пользу рубля, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Отток из рисковых активов со стороны глобальных инвесторов сказался и на валютах развивающихся экономик, рубль в среду продолжает начатое накануне снижение и торгуется вблизи 77,8 руб./$1. При этом внутренние факторы в октябре играют в пользу рубля, а с понедельника операции ЦБ и Минфина по продаже валюты вновь увеличились из-за покупки акций Аэрофлота за счет средств ФНБ. Котировки нефти, несмотря на локальную волатильность, сохраняют общую стабильность и не оказывают существенного влияния на курс", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики банка.

По мнению экспертов банка "Санкт-Петербург", в течение недели активность торгов, вероятно, снизится в ожидании итогов выборов и заседания ФРС, что вкупе с продолжающимся ухудшением ситуации с коронавирусом окажет, скорее, негативное влияние на курс рубля.