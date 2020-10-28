Рынок акций РФ в среду продолжает откат вслед за миром, индекс МосБиржи обновил минимум с середины лета

Москва. 28 октября. Рынок акций РФ утром в среду продолжает снижение вслед за мировыми площадками на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов; индекс МосБиржи опустился в район 2730 пунктов, обновив минимум с середины июля, при этом лидируют в откате бумаги нефтяных компаний из-за дешевеющей нефти.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2734,46 пункта (-1%), индекс РТС - 1111,1 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.

Доллар стоит 77,52 рубля (+0,21 рубля), золото - $1907,8 за тройскую унцию (-0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в январе-сентябре 2020 года выросла на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42,7 млрд руб., следует из отчета компании.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, слабость мировых фондовых площадок на фоне распространения COVID-19 и новых ограничений со стороны властей в отдельных регионах Европы не позволяет рассчитывать на скорое восстановление аппетита к риску. По данным СМИ, Франция близка к введению общенационального карантина, сложная ситуация наблюдается в Испании и Германии. Поводом для беспокойства может стать и сага с Brexit: переговоры по выходу из ЕС продолжатся в среду, представители двух сторон рассчитывают прийти к соглашению к концу ноября, но консенсуса по ряду вопросов по-прежнему нет.

Инвесторы также уже не верят в принятие Конгрессом США пакета стимулов до выборов президента 3 ноября и пытаются отыскать новые факторы роста. Приближение выборов и высокая вероятность избрания президентом США Джо Байдена заставляет участников рынков осторожно подходить к инвестициям в рисковые активы.

В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс МосБиржи совершил погружение в диапазон 2700-2750 пунктов. К концу недели стимул к росту благодаря финансовым отчетам могут получить отдельные бумаги. В среду в центре внимания будут финрезультаты за III квартал "Яндекса" и "НОВАТЭКа", а в четверг отчитываются "Магнит" (MOEX: MGNT) и Сбербанк, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть в прохладное время года может выручить топочный мазут, спрос на который увеличивается в режиме "сидим дома". Индекс доллара укреплял свои позиции, но австралийский доллар пользовался спросом на фоне всплеска инфляции. Рынок акций утром снижается вслед за котировками нефти, индекс МосБиржи ожидаемо вошел в зону поддержки 2720-2750 пунктов. Рубль накануне вечером оказался слишком перепроданным, поэтому его дальнейшее ослабление не столь очевидно, тем более, что в среду проводятся аукционы ОФЗ.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи взял курс на 2700 пунктов. Причина преобладания распродаж на рынках остается прежней - в преддверии президентских выборов в США и на фоне неясности с программой поддержки американской экономики инвесторы потихоньку покидают рисковые активы, в первую очередь развивающихся стран.

Для нерезидентов есть особые причины выйти из российских акций: результаты опросов предвещают победу Джо Байдену, который поставил Россию на первое место среди главных угроз для США. Если прогнозы сбудутся, то вполне можно ожидать еще большего ухудшения отношений Россия-США, в том числе (пока другие причины не будут придуманы) быстрых санкций за "вмешательство" России в президентские выборы.

Ближайшей целью снижения рублевого индикатора рынка является район 2700 пунктов, при приближении к которому можно попробовать делать аккуратные покупки на отскок. Наиболее интересными с этой точки зрения видятся бумаги Сбербанка и "Мосбиржи". Из "нефтянки" предпочтительнее всего выглядит "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), неоправданно сильно просевший в последнее время, но для его роста нужно как минимум улучшение внешнего фона и отскок цен на нефть.

Для доллара сопротивлением выступает уровень 77,9 руб./$1, где проходит граница пробитого вниз восходящего канала. Если этот уровень устоит и доллар развернется вниз, то рубль получит сильный технический драйвер роста - нарисуется классическая картина пробоя канала с последующим тестированием его границы и отскоком от нее.

Нефть продолжает снижаться и уже близко подошла к несильной поддержке $40,3 за баррель Brent. В случае дальнейшего ухудшения общерыночной конъюнктуры не исключено тестирование и отметки $39 за баррель, пробой которой спровоцирует быстрое снижение в район $35 за баррель, считает Антонов.

В США во вторник индексы показали смешанную динамику, продолжили снижение Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,3%).

Давление на рынок продолжают оказывать данные о новых случаях заражения коронавирусом в США. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Помимо этого, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Примерно 170 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали результаты за минувший квартал, из них 83% сообщили о превысивших ожидания показателях, свидетельствуют данные The Earnings Scout.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 1,2%).

Нефть в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,14 за баррель (-2,6% и +1,8% во вторник), декабрьская цена WTI - $38,34 за баррель (-3,1% и +2,6% накануне).

API сообщил во вторник, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей; запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,5%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,4%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,8%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,6%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,2%).

"ТГК-1" в январе-сентябре снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза, до 4,5 млрд руб., сообщила в среду компания.

"МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,8%) (бренд "Россети Центр и Приволжье", Нижний Новгород) по итогам января-сентября 2020 года получило чистую прибыль в размере 5,907 млрд рублей, что на 13,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка от реализации составила 68,751 млрд рублей (снижение на 1,2%), себестоимость - 59,577 млрд рублей (рост на 1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+4,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,9%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+1,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,34 млрд рублей (из них 2,2 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,06 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,1 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").