Ренессанс Капитал поднял оценку GDR X5 на 11%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $45 до $50 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. "Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг ритейлера с учетом его сильных финансовых показателей за третий квартал 2020 года и объявленной в рамках "Дня инвестора" новой стратегии", - говорится в обзоре.

Аналитики повысили свой прогноз по EBITDA X5 в 2020-2021 годах на 3% и сместили горизонт прогнозирования на один год вперед, что привело к росту прогнозной цены бумаг компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $43,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $36,4 за штуку.