Слабость рубля в среду усиливается без видимых локальных причин - "ЛОКО-Инвест"

Слабость рубля в среду усиливается без видимых локальных причин, волатильность курса остается высокой, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

Относительно стабильные торги рублем в диапазоне 76,30-76,60/USD в течение большей части вторника с открытием торгов в США сменились резким обвалом до 77,20-77,40/USD без видимых на то причин, поскольку и нефть, и доллар в это время показывали благоприятную для рубля динамику, отмечает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой. Лишь к вечеру доллар развернулся к росту, обвалив нефть, что закрепило котировки рубля около 77,40. Слабость рубля в среду усиливается на фоне снижения большинства ЕМ валют.

По мнению эксперта, столь значимые изменения курса очень напоминают действия банков по конвертации дивидендов в интересах нерезидентов, как бы смешно это не звучало спустя неделю после дедлайна по выплатам СБЕРа, либо какие-то корпоративные one-off потоки. В ОФЗ изменения во вторник были довольно умеренными, нельзя назвать критичной и динамику на рынке акций. Снижение активности экспортеров также может оказывать свое влияние, полагает Полевой.

"Стоит констатировать в итоге, что волатильность курса остается высокой и, вероятно, она останется таковой и далее. Пока локальных причин для дальнейшего ослабления рубля не видим, но внешний фон остается довольно изменчивым, и риски из-за ковида в мире, признаем, повышаются", - заключает Полевой.