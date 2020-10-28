Котировки Brent в среду, вероятно, снова протестируют поддержку на уровне $40,2/барр. - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent в среду, вероятно, снова протестируют поддержку на уровне $40,2/барр., а если она не устоит, то отступят до $39,8/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. "Данные Управления энергетической информации США (EIA) могут показать в среду значительный рост складских запасов нефти в США – на 6-7 млн барр. Судя по вчерашней статистике от данным Американского института нефти (API), запасы нефтепродуктов также выросли, тем самым усиливая давление на рынок", - отмечают специалисты.

Негативный внешний фон едва ли позволит рублю восстановиться в среду после падения во вторник до 77,3 руб./$1, вызванного в том числе глобальным укреплением доллара из-за ухудшения эпидемической ситуации в Европе, предполагают в Sberbank CIB. Однако эксперты отмечают, что в этой ситуации рубль привлекателен для покупки на среднесрочную перспективу.

Доходности ОФЗ во вторник повысились на 3–5 б.п. на фоне ослабления рубля. "В среду Минфин предложит рынку два выпуска: десятилетний номинальный и девятилетний флоутер. Если спрос на аукционе по номинальному выпуску окажется слишком слабым, доходности ОФЗ могут подняться еще на 2–3 б.п.", - считают аналитики Sberbank CIB.