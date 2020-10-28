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28 октября 2020 года 10:26

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов, следуя за их динамикой на Forex

Москва. 28 октября. Доллар повышается, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,42-77,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,49 руб./$1 (+17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,21 руб./EUR1 (-11,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 83,68 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,0319 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 85,23 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах на старте торгов, отыгрывая возобновление снижения евро, в том числе, к доллару, на рынке Forex. Участники торгов ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут оглашены в четверг. В центре обсуждений регулятора будут опасения, что Европа погружается в цикл слабого экономического роста, отрицательных ставок и дефляции.

У ЕЦБ в наличии достаточно оснований для наращивания объемов монетарного стимулирования в условиях усиления распространения коронавирусной инфекции, но аналитики не ожидают, что ЕЦБ объявит о каких-то крупных шагах по итогам заседания в четверг. Тем не менее, рынки рассчитывают услышать от главы ЕЦБ Кристин Лагард какие-то сигналы о том, что новые стимулы будут приняты до конца текущего года, пишет агентство Bloomberg.

Не исключено, что в декабре ЕЦБ может увеличить еще на 500 млрд евро объем экстренной программы выкупа активов, который на данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Коронавирус COVID-19 продолжает стремительно распространяться в странах Европы, в частности, во Франции, Италии и Испании, становится все сложнее взять вирус под контроль. В этих странах власти постепенно ужесточают меры по борьбе с COVID-19, в том числе вводят комендантский час в ночное время и ограничивают работу общественных заведений.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе с начала пандемии зафиксировали свыше 8,7 млн случаев коронавируса, более 255 тыс. инфицированных скончались.

На первом месте по темпам распространения COVID-19 стоит Россия (более 1,5 млн заражений), на втором - Франция (более 1,1 млн заражений), а на третьем - Испания (более 1 млн заражений).

Тем временем, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются на сообщении Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 2,06% - до $40,35 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,8%.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,55% к уровню предыдущей сессии - до $38,56 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 2,6%.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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