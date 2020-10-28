Повода для оптимизма у участников рынка пока нет - BCS GM

Повода для оптимизма у участников рынка пока нет, отмечается в комментарии BCS Global Markets (BCS GM).

"Число новых заражений COVID продолжает расти по всему миру, и риск повторного локдауна становится все более реальным. В США конгрессмены по-прежнему не могут согласовать пакет помощи экономике и населению в условиях пандемии: звучат обещания, но прогресса нет. Все более вероятная победа Джо Байдена и демократов в конгрессе на выборах 3 ноября усиливает неопределенность и ухудшает настроения. Brent дешевеет", - указывает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд.