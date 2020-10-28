Волатильность на нефтяном рынке может возрасти - "Алор Брокер"

Волатильность на нефтяном рынке может возрасти в связи с приближением экспирации, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Торговать нефтью в связи с этим нужно очень внимательно, отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. "Котировки нефти продолжает снижаться и уже близко подошли к несильной поддержке $40,3 за баррель. В случае дальнейшего ухудшения общерыночной конъюнктуры не исключено тестирование и отметки $39, пробой которой спровоцирует быстрое снижение в район $35 долларов за баррель", - предупреждает он.