Доходность 10-летних ОФЗ в среду может может уйти вверх еще на 2-5 б.п. - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних ОФЗ во вторник выросла до 6,02% годовых (+3 б.п.), а в среду она может уйти вверх еще на 2-5 б.п., оставаясь в рамках диапазона 5,95 - 6,15% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

По мнению аналитика банка Дмитрия Монастыршина, на рынок рублевого долга по-прежнему оказывает давление снижение нефтяных цен и рост опасений инвесторов негативного влияния коронавируса на экономику.

Минфин РФ в среду проведет размещение 9-летнего флоатера ОФЗ-ПК 29019, а также выпуска с постоянным купоном ОФЗ -ПД 26235 с погашением в марте 2031 г. Минфин уже разместил в октябре ОФЗ на 1,07 трлн руб.

"Учитывая хорошее выполнение квартального плана и ухудшение рыночной конъюнктуры, Минфин в среду может уменьшить объем продаж ОФЗ по сравнению с предыдущими аукционами октября, сделав выбор в пользу заявок с меньшей премией ко вторичному рынку", - полагает аналитик Промсвязьбанка.