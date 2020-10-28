Российский рынок акций вслед за консолидацией может показать в среду снижение - Sberbank CIB

Российский рынок акций на негативном внешнем фоне, видимо, будет консолидироваться в среду вблизи уровней закрытия вторника с перспективой дальнейшего падения (во вторник индекс Мосбиржи потерял 0,8%), говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Заболеваемость COVID-19 растет, и это не добавляет оптимизма инвесторам, как и пессимистичная статистика по запасам нефти, отмечают специалисты.