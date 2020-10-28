Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США, отчетность российских компаний:

- "НОВАТЭК" и "Яндекс" должны опубликовать финансовую отчётность, а "ТГК-1" и "О'Кей" - операционные показатели;

- В России в среду ожидаются еженедельные данные по потребительской инфляции;

- В США должна выйти статистика по товарным запасам в оптовой торговле и складским запасам нефти.