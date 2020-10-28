Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, с понижением в пределах 0,3-0,7% - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, с понижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2745-2755 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2745-2755 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2750 пунктов в ожидании новых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. В них вероятны заметные движения в связи с предстоящей публикацией еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск).