Отметка 78 руб./$1 с высокой долей вероятности может быть протестирована в ближайшее время - Промсвязьбанк

Уровень сопротивления пары USD/RUB на отметке в 78 руб./$1 с высокой долей вероятности может быть протестирован в ближайшее время, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Завершение налогового периода оставило национальную валюту без поддержки, в то время как развитие пандемии в Европе и США ухудшило настроения инвесторов на глобальных рынках, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынка банка Дмитрий Грицкевич.

Внешний фон в среду с утра выглядит умеренно негативно, считает эксперт: фьючерсы на американские индексы снижаются примерно на 0,4%; цены на нефть остаются выше $40/барр.

"Ожидаем открытия торгов с небольшим ослаблением рубля - на уровне 77,4-77,6 руб./$1. В течение дня не исключаем попыток локального укрепления национальной валюты после сильного движения накануне (поддержка на уровне 77 руб./$1). В то же время, учитывая глобальную конъюнктуру, давление на рубль будет сохраняться - ближайшем уровнем сопротивления для пары USD/RUB является отметка 78 руб./$1, которая с высокой долей вероятности будет протестирована в ближайшее время", - указывает Грицкевич.