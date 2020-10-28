Индекс Мосбиржи взял курс на 2700 пунктов - "Алор Брокер"

Ближайшей целью снижения индекса Мосбиржи является район 2700 пунктов, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Распродажи на российском рынка акций во вторник продолжились, констатирует главный аналитик Алексей Антонов. Накануне президентских выборов в США и неясности с программой поддержки американской экономики инвесторы потихоньку покидают рисковые активы.

Антонов считает, что в первой половине среды снижение отечественного рынка акций продолжится. Американские фьючерсы перед открытием торгуются в полупроцентном минусе, около 1,7% теряет нефть.

"Ближайшей целью снижения рублевого индикатора рынка является район 2700 пунктов, при приближении к которому можно попробовать делать аккуратные покупки на отскок. Наиболее интересными с этой точки зрения видятся бумаги Сбербанка и "Мосбиржи". Из "нефтянки" предпочтительнее всего выглядит "ЛУКОЙЛ", неоправданно сильно просевший в последнее время. Но для его роста нужно как минимум улучшение внешнего фона и отскок цен на нефть. Советуем быть очень аккуратными с "шортами" - рынок сейчас очень волатильный, и разворот тренда может случиться в любую минуту", - пишет специалист "Алор Брокер".