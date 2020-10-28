Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи продолжит снижение

Аналитики прогнозируют снижение рынка акций РФ в среду утром, учитывая ухудшение состояния внешнего фона.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок в начале торгов в среду может показать снижение вслед за котировками нефти, индекс Мосбиржи войдёт в зону поддержки 2720-2750 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2745-2755 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2750 пунктов в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ближайшей целью снижения рублевого индикатора рынка является район 2700 пунктов, при приближении к которому можно попробовать делать аккуратные покупки на отскок. Советуем быть очень аккуратными с "шортами" - рынок сейчас очень волатильный, и разворот тренда может случиться в любую минуту".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс Мосбиржи в среду утром может продолжить погружение в диапазон 2700-2750 пунктов".