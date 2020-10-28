28 октября 2020 года 09:44
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи продолжит снижение
Аналитики прогнозируют снижение рынка акций РФ в среду утром, учитывая ухудшение состояния внешнего фона.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок в начале торгов в среду может показать снижение вслед за котировками нефти, индекс Мосбиржи войдёт в зону поддержки 2720-2750 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2745-2755 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2750 пунктов в ожидании новых сигналов для направленного движения".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ближайшей целью снижения рублевого индикатора рынка является район 2700 пунктов, при приближении к которому можно попробовать делать аккуратные покупки на отскок. Советуем быть очень аккуратными с "шортами" - рынок сейчас очень волатильный, и разворот тренда может случиться в любую минуту".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс Мосбиржи в среду утром может продолжить погружение в диапазон 2700-2750 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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28 октября 2020 года 19:05
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28 октября 2020 года 19:05
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"Повсеместное бегство от риска вновь усилено ухудшением эпидемиологической обстановки в... читать дальше
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28 октября 2020 года 17:43
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28 октября 2020 года 17:17
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28 октября 2020 года 16:45
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28 октября 2020 года 16:18
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"Тем не менее, индекс Мосбиржи способен удержаться выше 2700 пунктов.... читать дальше
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28 октября 2020 года 15:53
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28 октября 2020 года 15:42
Москва. 28 октября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в связи с бегством инвесторов из рисковых активов и обвалившейся нефтью. читать дальше
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28 октября 2020 года 15:32
Открытие "лонгов" в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза" в текущих условиях весьма рискованно, говорится в комментарии "Велес Капитала".
"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", судя по всему, пытаются вернуться к роли защитного актива в условиях ослабевающего рубля. С технической точки... читать дальше
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28 октября 2020 года 14:37
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28 октября 2020 года 14:02
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