Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник после распродажи на фондовом рынке США накануне. Давление на рынок продолжают оказывать данные о новых случаях заражения коронавирусом в США. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Помимо этого, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Тем временем, согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в августе. Рост показателя наблюдался пятый месяц подряд после падения в марте и апреле из-за вспышки коронавируса. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в сентябре на 0,5%. Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в августе вырос на 5,2% в годовом выражении после повышения на 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагал рост в августе на 4,2%. Подъем индекса в позапрошлом месяце стал максимальным с августа 2018 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду движутся без единой динамики. Между тем инвесторы высказывают обеспокоенность ростом числа заболевших COVID-19 в мире. Кроме того, негативное влияние оказывает неспособность политиков США согласовать и принять дополнительные меры по стимулированию экономического роста. Дополнительным дестабилизирующим рынки фактором выступают президентские выборы в Штатах. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,26%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 мск увеличился на 0,4%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng находится практически на уровне закрытия вторника. Южнокорейский индекс Kospi к 8:47 мск поднялся на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,1% после падения предыдущих четырех сессий подряд.

В свою очередь цены на нефть в среду утром снижаются на сообщении Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США на прошлой неделе. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $40,59 за баррель, что на 1,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,8%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизилась на 1,92% к уровню предыдущей сессии - до $38,81 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 2,6%.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,977 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,447 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 октября вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 709,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-13" (+0,46%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,32%) и "ЕвроХим-001P-06" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,38%), "РЖД-001P-16R" (-0,21%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О'Кей" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте 7,71% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 27 октября. Техразмещение запланировано на 10 ноября. Кроме того, компания планирует провести 12 ноября выкуп бондов серии БО-001Р-01 на сумму не менее 4 млрд рублей. Однако в случае неразмещения эмитентом облигаций серии 001Р-04 в срок до 10 ноября включительно возможен отказ от выкупа. Ориентир цены выкупа - 101,75% от номинала. Сбор заявок на приобретение пройдет с 3 по 10 ноября. Организаторы оферты те же, что и организаторы нового выпуска. Выпуск БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года с погашением в апреле 2021 года по ставке 9,55% годовых на весь срок обращения.

ООО "Интерлизинг" 2 ноября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет. Сейчас облигаций компании в обращении нет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 13-16-го купонов облигаций серий БО-06 и БО-07 на уровне 4,8% годовых. Компания завершила размещение облигаций данных серий общим объемом 10 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона обеих серий составляет 6,5% годовых. По выпускам предстоит оферта с исполнением 6 ноября. Срок обращения - 33 года, купоны квартальные.