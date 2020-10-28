Давление на рынки продолжают оказывать данные о новых случаях заражения COVID-19

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник после распродажи на фондовом рынке США накануне.

Падение индикатора Dow Jones в понедельник стало максимальным с начала сентября - 2,29%. S&P 500 опустился на 1,86%, Nasdaq - на 1,64%.

Давление на рынок продолжают оказывать данные о новых случаях заражения коронавирусом в США. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

Помимо этого, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Тем временем, согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в августе. Рост показателя наблюдался пятый месяц подряд после падения в марте и апреле из-за вспышки коронавируса. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в сентябре на 0,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в августе вырос на 5,2% в годовом выражении после повышения на 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагал рост в августе на 4,2%. Подъем индекса в позапрошлом месяце стал максимальным с августа 2018 года.

Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 100,9 пункта с пересмотренных 101,3 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее сентябрьское значение оценивалось в 101,8 пункта.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 101,5 пункта, по данным MarketWatch.

Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративных отчетов. Примерно 170 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали результаты за минувший квартал, из них 83% сообщили о превысивших ожидания показателях, свидетельствуют данные The Earnings Scout.

Акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc. во вторник подешевели на 3,3%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в третьем квартале 2020 года сократил чистую прибыль в расчете на акцию на 54%, однако показатель превысил ожидания аналитиков.

Котировки 3M Co. (SPB: MMM) снизились на 3,1%, хотя чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале превысили ожидания экспертов.

Рыночная стоимость Pfizer Inc. (SPB: PFE) уменьшилась на 1,2%. Скорректированная прибыль фармкомпании снизилась, но превзошла прогнозы, однако выручка оказалась ниже ожиданий.

Котировки Merck & Co. (SPB: MRK) снизились на 1,1%, хотя американская фармацевтическая компания в третьем квартале 2020 года увеличила прибыль и выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Акции Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подскочили в цене почти на 22%. Американский производитель мотоциклов сообщил о росте скорректированной прибыли в июле-сентябре до $1,05 с $0,7 на акцию годом ранее. При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,28 на акцию. Выручка снизилась до $1,16 млрд с $1,27 млрд, однако превысила прогноз на уровне $844 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 222,19 пункта (0,8%) и составил 27463,19 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,28 пункта (0,3%) - до 3390,69 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 72,41 пункта (0,64%) и составил 11431,35 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду движутся без единой динамики.

Между тем инвесторы высказывают обеспокоенность ростом числа заболевших COVID-19 в мире. Кроме того, негативное влияние оказывает неспособность политиков США согласовать и принять дополнительные меры по стимулированию экономического роста, сообщает MarketWatch. Дополнительным дестабилизирующим рынки фактором выступают президентские выборы в Штатах.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 мск уменьшился на 0,3%.

В число лидеров снижения входят акции Mazda Motor (-6,3%) и Konica Minolta (-5,5%).

Между тем рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group выросла на 1,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 мск увеличился на 0,4%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге растут котировки акций производителя электроники Xiaomi Corp. - на 3,3%, оператора бирж Hong Kong Exchange & Clearing - на 2,7%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 2,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group - на 2,6%.

При этом дешевеют бумаги телекоммуникационной China Unicom - на 4,8%, страховщика Ping An Insurance - на 2,9% и банка HSBC - на 2,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:47 мск поднялся на 0,5%.

Потребительское доверие в стране в октябре выросло до 91,6 пункта по сравнению с 79,4 пункта месяцем ранее. Это максимальный уровень с февраля текущего года.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - поднялись на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,1% после падения четыре предыдущих сессии подряд.

Наиболее значительно подорожали акции производителя пищевых добавок Blackmore - на 13,7% и выпускающей медицинское оборудование Polynovo - на 8,7%.

При этом рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,5% и 0,4% соответственно.

Потребительские цены в Австралии в третьем квартале увеличились на 0,7% в годовом выражении после снижения на 0,2% в апреле-июне. Рост в поквартальном выражении составил 1,6% после дефляции в 1,9% во втором квартале.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются на сообщении Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК в среду составляет $40,51 за баррель, что на $0,69 (1,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,74 (1,8%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,85 (2,15%) к уровню предыдущей сессии - до $38,72 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $1,01 (2,6%).

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 200 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране сократились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Накануне росту нефтяных цен способствовали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 49,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 15,9% накануне.

Однако, как отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригез-Масиу, снижение добычи из-за урагана окажет лишь краткосрочное влияние на нефтяные цены. "Когда погода нормализуется, потребуется немного времени, чтобы рынок вернулся к спаду", - приводит ее слова MarketWatch.