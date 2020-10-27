Рынок акций во вторник скатился в июль по индексу МосБиржи на общемировом пессимизме из-за COVID-19

Москва. 27 октября. Рынок акций РФ во вторник просел под давлением негативной динамики внешних фондовых площадок из-за роста заболеваемости коронавирусом в мире при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов; индекс МосБиржи откатился в район 2760 пунктов, минимума с июля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2763,03 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1131,36 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар вырос до 76,93 рубля (+0,55 рубля), золото стоит $1911,5 за унцию (+0,3%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -0,9% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,7% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний негативный фон не позволил российскому рынку продвинуться вверх, самые ощутимые потери понесли финансовый, потребительский и электроэнергетический секторы.

Основное негативное влияние оказывает ситуация на внешних рынках, где инвесторы обеспокоены активным ростом заболеваемости COVID-19 и возвращением карантинных мер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, например, предупредила, что страна стоит на пороге потери контроля над распространением коронавируса. Нефть можно записать в позитив, так как котировки подросли благодаря данным из Азии, где продолжается восстановление спроса.

En+ (MOEX: ENPG) Group сохранила производство алюминия на уровне прошлого года. Совет директоров "Селигдара" (MOEX: SELG) рекомендовал промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере 2,25 рубля на привилегированную акцию и 2,55 рубля на обыкновенную акцию (рекомендованная дата закрытия реестра 30 ноября). "Детский мир" (MOEX: DSKY) отчитался о росте выручки в январе-сентябре до 102,28 млрд рублей по сравнению с 93 млрд рублей год назад. Чистая прибыль по РСБУ составила 3,75 млрд рублей по сравнению с 3,73 млрд рублей годом ранее. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, что стало позитивом для бумаг металлургов. Однако ранее перекупленные акции строительных компаний так и остались в "минусе".

Поддержку нефти оказывают ураган "Зета" в Мексиканском заливе и статистика из Азии, где спрос на нефть продолжает восстанавливаться. В Индии, например, объемы переработки вернулись к 4,33 млн б/с, что лишь на 8,7% меньше прошлогоднего показателя в сентябре. Ураган в Мексиканском заливе "Зета" вновь угрожает нефтяной инфраструктуре. Однако влияние урагана на котировки вряд ли будет продолжительным. Более важными станут отчеты по запасам в США.

Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос за сентябрь на 1,9%, а без учета транспорта рост составил 0,8%. Промышленный конгломерат 3M отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке, Caterpillar (SPB: CAT) также отчиталась лучше ожиданий, но компания продолжает хранить молчание по поводу своих ожиданий на конец финансового года. В целом американский рынок готов восстановить часть потерь предыдущего дня, но ситуация может ухудшиться до конца торговой сессии, считает Кочетков.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, на текущей неделе будет опубликован ряд финансовых корпоративных отчетов, которые могут придать ускорение динамике цен в отдельных акциях. В США будут опубликованы отчеты гигантов IT-индустрии - повышенное внимание к бумагам сектора на глобальных рынках может отразиться и на российском сегменте. В частности, отчеты представят Yandex и VEON. Mail.ru Group (MOEX: MAIL) уже представила отчетность за третий квартал, и она оказалась неоднозначной. Позитивным моментом можно назвать рост выручки на 20% год к году, однако чистая прибыль снизилась на 19,5% в годовом выражении. Кроме того, ожидаются финансовые отчеты крупнейших компаний розничной торговли, в частности, "Магнита". X5 Retail (MOEX: FIVE) Group также уже отчитался за третий квартал и показал хорошие результаты: чистая прибыль выросла в 5,3 раза, а выручка увеличилась на 15%. На этом фоне можно ожидать, что бумаги "Магнита" также позитивно отреагируют на отчетность за третий квартал и покажут динамику лучше рынка.

В целом мировые рынки немного снижаются из-за рисков усиления карантинных ограничений и по мере приближения президентских выборов в США. Индекс S&P500, похоже, пробует отыгрывать техническую фигуру "двойная вершина", что формирует потенциал снижения от текущих уровней на 5-7%. Российский рынок может двигаться в фарватере мировых рынков и также тяготеть к коррекции вниз, считает Беденков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление на бумаги "РусАла" оказали дивидендные ожидания. Судя по всему, "Норникель" на совете директоров 3 ноября откажется от выплаты промежуточных дивидендов, а по итогам всего текущего года может ограничиться минимальными выплатами, что также негативно для "РусАла". Операционные результаты компании за III квартал при этом были достаточно оптимистичными: продажи алюминия выросли на 3,3% к/к, и вместе с мировым спросом на металл восстановились к доковидным уровням.

На биржах в США во вторник настроения смешанные. Лучше рынка в ожидании отчетностей крупнейших представителей отрасли вновь чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. В частности, после закрытия торгов квартальные результаты представит Microsoft.

В Европе настрой негативный - Франция, Германия, Испания и Италия входят в число крупнейших стран, ужесточающих вирусные ограничения, а значит, замедление региональной экономики неизбежно. Нефть подросла на фоне прихода нового урагана в Мексиканский залив. Отчет Минэнерго США в среду, по средним прогнозам, покажет увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей при сокращении запасов бензина на 2 млн баррелей - в целом нейтральный для котировок сигнал. Неделей ранее данные о неожиданном увеличении запасов бензина способствовали продажам нефтяных фьючерсов. Цены остаются в среднесрочных "боковиках".

Индекс МосБиржи обновил минимум с июля, опустившись в район 2760 пунктов. Риски развития нисходящего движения в район 2700 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика) остаются актуальными. Рынок и рубль просели, судя по всему, отчасти ввиду геополитических факторов и увеличения ожиданий победы Байдена на президентских выборах в США, что может грозить российской экономике новыми санкциями. Краткосрочный интерес вернулся к акциям российских золотодобытчиков, но пока золото не способно развить уверенный отскок от $1900 за унцию, бумаги эмитентов также вряд ли закрепятся выше ближайших сопротивлений (16 500 руб. для ПАО "Полюс" и 1800 руб. для Polymetal). Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2720-2800 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что российские инвесторы предпочитают оставаться в защитных активах на фоне волатильности глобальных рынков, которые пытаются оценить последствия второй волны COVID-19 на перспективы мирового экономического роста. Американская инвесткомпания Sands Capital Management сообщила о продаже через процедуру ускоренного букбилдинга около 3,6 млн ГДР Mail.ru Group, что соответствует примерно 1,6% капитала интернет-холдинга c первоначальным ориентиром по цене размещения на уровне $27,25 за расписку. Эти новости оказали давление на ГДР Mail.ru Group на "Мосбирже", полагает Волш.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, инвесторы продолжают следить за переговорами по пакету мер поддержки экономики США. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета. Трейдеры считают, что она зависит от результатов президентских выборов в стране. Выборы назначены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Согласно данным опросов, лидером президентской гонки является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Бумаги "Норникеля" дешевеют, поскольку крупнейший акционер ГМК Владимир Потанин через холдинг "Интеррос" снова предложил ограничить дивиденды в 2020 году минимальным размером. Совет директоров "Норникеля" в этом году еще не начислял дивиденды - вопрос дивидендов будет обсуждаться 3 ноября. Между "Интерросом" и "РусАлом" действует соглашение платить дивиденды дважды в год и не менее $1 млрд. Росприроднадзор за майский разлив топлива в Норильске требует с компании компенсацию в размере 147,8 млрд рублей, которую "Норникель" считает завышенной в семь раз, отмечает Абелев.

В США индексы накануне снизились на 1,6-2,3% на фоне обеспокоенности ростом заболеваемости коронавирусом в США и Европе при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью CNN в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. "Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки", - сказала она.

Тем временем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно "меняет правила игры". "Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - сказал он.

Во вторник преобладало снижение индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,04%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5% после выходного в понедельник) из-за ослабления надежд, что Вашингтон согласует новые меры стимулирования до ноябрьских президентских выборов; снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1-1,8%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США продолжает бить рекорды, в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для мировой экономики.

Нефть скорректировалась вверх после снижения накануне до минимальных значений за последние три недели (со 2 октября) на сигналах роста добычи в Ливии; цена Brent к 18:50 МСК находилась почти на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $41,13 за баррель (+1,7% и -3,1% в понедельник), декабрьская цена WTI - $39,35 за баррель (+2,1% и -3,2% накануне).

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают "медвежий" настрой трейдеров.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Селигдара" (-4%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,6%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-3,6%), ГДР Mail.ru Group (-3,2%).

"МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,2%) увеличила прибыль по РСБУ за 9 месяцев почти вдвое, до 1,6 млрд руб., следует из отчетности компании.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,2%) по РСБУ в январе-сентябре 2020 года снизилась на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,3 млрд руб., следует из отчета компании.

Выросли акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+3,8%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,7%), бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,7%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+0,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,8%, до 2804 рубля).

Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $15 за штуку.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID) (+0,2%), крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники, в III квартале 2020 года увеличила оборот на 25,3% по сравнению с показателем за III квартал 2019 года, до 132,1 млрд рублей с НДС.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,44 млрд рублей (из них 12,135 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,271 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 5,32 млрд рублей на акции "Норникеля").