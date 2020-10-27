Индекс Мосбиржи может продолжить отступление в диапазон 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи может продолжить отступление в диапазон 2700-2750 пунктов в условиях повышенной неопределенности и напряженной ситуации на глобальных рынках, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова.

"Слабость европейского рынка на фоне распространения коронавируса и новых ограничений со стороны властей в отдельных регионах не позволили индексу Мосбиржи предпринять попытку к восстановлению вчерашних потерь, - отмечает Антонов.- Слабость демонстрируют нефтяные котировки. Нефть Brent пока не смогла отыграть часть потери и торгуется вблизи 40 долл./барр. Рынки не получили поддержку со стороны США. Хотя статистика по заказам на товары длительного пользования показала рост на 1,9% м/м данные по индексу уверенности потребителей за сентябрь снизились с 101,8 пунктов до 100,9 пунктов против консенсуса в 102,8 пунктов".

Инвесторы также уже не верят в принятие Конгрессом США пакета стимулов до выборов президента 3 ноября и пытаются отыскать новые факторы роста. По мнению аналитика банка, некоторую помощь им все-таки стоит ждать от отчетности ведущих американских технологических компаний.

"Что же касается российского рынка, то индекс Мосбиржи (-0,8%) скатывается в район 2750 пунктов. В аутсайдерах оказались бумаги нефтегазового сектора: "Лукойл" (-2,6%), "Татнефть" (-2,6%), "Газпром" (-1,9%) и отдельные представители сектора металлургии. "РусАл", несмотря на неплохие операционные результаты, теряет 2,3%, а ММК снижается на 2,2%. Продолжают после активного роста корректироваться бумаги ЛСР (-2,1%) и АФК "Система" (-1,9%). В плюс по итогам торгов вышел "Полюс" (+2,0%) и "Полиметалл" (+1,8%). Благодаря росту технологический компаний в Штатах спросом пользовались акции Яндекс (+1,7%). Уверенно продолжает выглядеть НЛМК (+0,7%) и "Алроса" (0,9%). К концу недели стимул к росту благодаря финансовым отчетам могут получить отдельные бумаги. Так, в среду в центре внимания результаты за 3й кв. "Яндекса" и "Новатэк", а в четверг "Магнит" и Сбербанк", - комментирует Антонов.