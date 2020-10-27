Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики

Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 26 октября и составила 115,75% от номинала, что соответствует доходности 2,03% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,7 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 101,96% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день всего на 0,5 базисного пункта, составив 190 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 8 базисных пунктов, составив 138,66% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,425% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 12 базисных пунктов - до 133,55% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,405% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 2,5 базисного пункта - до 115,12% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,9% от номинала (доходность - 1,36% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 25 базисных пунктов - до 134,04% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,315% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 2,5 базисного пункта, до 112,94% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, до 2,153% годовых).

"Сегодня в секторе суверенных еврооблигаций развивающихся стран наблюдался плавный ценовой рост, который транслировался в снижение доходностей десятилетних бумаг в среднем на 2-6 базисных пунктов. В основном это было связано со снижением базовой кривой доходности US Treasuries. Но в целом особого оптимизма на рынках сейчас нет. Инвесторы ждут новостей относительно принятия новой программы бюджетного стимулирования в США, но пока договоренности так и не достигнуты. Кроме того, все большее влияние на мировые рынки начинает оказывать фактор активного распространения коронавирусной эпидемии, что вынуждает многие страны мира повторно вводить различного рода ограничения. Таким образом, наблюдаемый в настоящее время рост котировок во многом связан именно с движением базовой кривой, а не с ростом "аппетита к риску", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.