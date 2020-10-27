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27 октября 2020 года 17:17
Экономическое восстановление в Европе остановится в IV квартале 2020 года - Julius Baer
Меры по борьбе со второй волной коронавируса в Европе приведут к остановке экономического роста в последнем квартале 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновившийся всплеск заболеваемости COVID-19 в ряде европейских стран увеличивает вероятность введения дополнительных мер социального дистанцирования, что, по мнению главного экономиста банка Дэвида Коля, остановит экономическое восстановление, которое до сих пор было очень динамичным. Вновь больше всего пострадают внутренние секторы, такие как индустрия гостеприимства и рестораны, что на фоне уменьшения количества поездок станет препятствием для экономического роста. Высокие потребительские расходы и расходы на строительство в настоящее время являются наиболее многообещающими компенсирующими факторами, по крайней мере, до тех пор, пока меры сдерживания не станут такими же строгими, как весной. Эксперт напоминает, что на текущей неделе будут опубликованы предварительные данные по ВВП за третий квартал этого года, и ожидается, что они продемонстрируют впечатляющее восстановление общей активности после отмены карантинных мер в мае и июне. Ожидается, что ВВП Великобритании и Франции увеличится на 15% и более по сравнению с депрессивными уровнями во втором квартале. В Швейцарии и Германии, где во время режима изоляции наблюдалось более умеренное снижение, восстановление составит около 7%. Италия и еврозона нарастили активность на 10% и более. "Ввиду благоприятного развития событий в третьем квартале мы пересматриваем наш прогноз роста в последнем квартале 2020 года до уровня стагнации, - указывает Коль. - Основное предположение этого пересмотренного прогноза заключается в том, что число случаев заражения COVID-19 стабилизируется благодаря текущим мерам социального дистанцирования, ограниченным часам работы и более строгим правилам гигиены. Более жесткие меры, такие как общенациональные меры изоляции, приведут к возобновлению падения ВВП в диапазоне 2%-3% в четвертом квартале, которое, возможно, продолжится и в первом квартале 2021 года". Регуляторы стремятся предотвратить повторное введение мер изоляции и по-прежнему готовы расширять налогово-бюджетное стимулирование для поддержки экономики. Благоприятные финансовые условия гарантируют, что во всех основных европейских экономиках будут отсутствовать экономические ограничения для расширения налогово-бюджетной поддержки, отмечает главный экономист Julius Baer.
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