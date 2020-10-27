Российский рынок акций на текущей неделе может тяготеть к коррекции вниз - "Русс-Инвест"

Российский рынок акций на текущей неделе будет двигаться в фарватере мировых рынков и может тяготеть к коррекции вниз, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

Эксперт отмечает, что мировые рынки немного снижаются из-за рисков усиления карантинных ограничений и по мере приближения президентских выборов в США. Индекс S&P500, вероятно, пробует отыгрывать техническую фигуру "двойная вершина", что формирует потенциал снижения от текущих уровней на 5-7%.