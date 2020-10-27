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27 октября 2020 года 15:39

Рубль стабилен к доллару и лишь слегка дешевеет к евро, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков

Москва. 27 октября. Доллар стабилен, евро лишь слегка укрепляется на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на снижение интереса глобальных инвесторов к риску, рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике на рынке нефти.

Курс доллара США составил 76,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,32 руб./EUR1, подорожав на 7,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,65 копейки - до 82,66 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 28 октября на 1,13 копейки, до 76,4556 руб./$1, и опустил курс евро на 9,37 копейки, до 90,3552 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо снижается к доллару и евро на дневных торгах, не особо реагируя на негативные настроения на мировых рынках. Поддержку рублю оказывают рост цен на нефть и остаточный спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к последним налоговым выплатам октября. До конца недели им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль.

Большинство других валют emerging markets слабеет во вторник более заметными темпами, поскольку рост числа случаев заболевания коронавирусом и отсутствие прогресса в переговорах о новых стимулах в США снижают спрос на рисковые активы.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в ходе телефонного разговора в понедельник вновь попытались устранить разногласия в вопросе принятия очередного пакета стимулирующих мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Разногласия между двумя сторонами "уменьшились", но "чем больше они уменьшаются, тем больше условий возникает с другой стороны", сказал журналистам экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

Заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для мировой экономики.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 43 млн 483 тыс. 973 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его данным, на утро вторника (8:00 МСК) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 159 тыс. 397 человек, излечились 29 млн 199 тыс. 46 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что европейским странам необходимо активизировать борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, однако национальных ограничений можно будет избежать. "Сейчас мы значительно отстаем (в борьбе с вирусом) в Европе, так что для того, чтобы работать на опережение, нам необходимо скорее принять ряд мер", - заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время онлайн-брифинга.

В Италии с понедельника ужесточили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Власти Чехии приняли решение ввести комендантский час по всей стране ежедневно с 21:00 по 5:00, поскольку другие меры, направленные на то, чтобы сдержать COVID-19, не дали желаемого результата. В стране и ранее действовали специальные меры безопасности, призванные сдержать вирус, но власти признали, что они не сработали, поэтому принято решение с 28 октября ввести комендантский час.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Эксперты отмечают наличие у ЕЦБ достаточных оснований для наращивания объемов монетарного стимулирования с учетом возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в Европе. Они не ожидают, что ЕЦБ объявит о каких-то крупных шагах по итогам заседания в четверг, но рассчитывают услышать от главы ЕЦБ Кристин Лагард какие-то сигналы о том, что новые стимулы будут приняты до конца текущего года, пишет агентство Bloomberg.

Аналитики полагают, что в декабре ЕЦБ может увеличить еще на 500 млрд евро объем экстренной программы выкупа активов, который на данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Цены на нефть эталонных марок во вторник повышаются на фоне сообщений о приближении к США урагана "Зета".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,67% - до $40,73 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на 0,8% к уровню предыдущей сессии - до $38,87 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено около 16% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

BP и Equinor подтвердили приостановку добычи на своих платформах, в то время как Chevron, BHP и другие компании заявили об эвакуации части персонала и возможной остановке добычи, сообщило ранее агентство S&P Global Platts.

Ожидается, что ураган "Зета" обрушится на побережье штата Луизиана в среду, пишут американские СМИ.

"Рубль торгуется вблизи значений понедельника, внешний негатив компенсируется внутренней поддержкой. Спрос на риск на глобальном рынке остается определяющим фактором для российской валюты. При этом внутренние факторы в октябре играют в пользу рубля, а с понедельника операции ЦБ и Минфина по продаже валюты вновь увеличились из-за покупки акций "Аэрофлота" за счет средств ФНБ. Котировки нефти, несмотря на локальную волатильность, сохраняют общую стабильность и не оказывают существенного влияния на курс. В течение недели активность торгов вероятно снизится в ожидании итогов выборов и заседания ФРС, что вкупе с продолжающимся ухудшением ситуации с коронавирусом окажет скорее негативное влияние на курс рубля", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Цены на нефть в последние дни находятся под давлением на фоне усиления негативного новостного фона. Статистика по пандемии свидетельствует о возможном усилении карантинных ограничений, что не добавляет игрокам стремления играть на повышение. Рост добычи в Ливии также показывает смещение баланса спроса и предложения не в пользу роста цен. Отсутствие согласования плана поддержки экономики в Сенате США только усиливает общую напряженность на финансовых рынках. Рынок плохо реагирует на усиление карантинных ограничений в мире. Данные Baker Hughes показали очередной недельный прирост нефтяных установок. На этой неделе прирост составил 6 штук. В целом ситуация на рынке нефти, хотя и характеризуется наличием сильных стабилизирующих факторов, поддерживающих цены выше $40 за баррель по Brent, остается весьма хрупкой", - полагает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

ЦБ РФ с 19 по 21 и 23 октября продавал валюту на 8,6 млрд рублей в день, 22 октября - на 8,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 43,1 млрд рублей против 34,8 млрд рублей неделей ранее.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

С понедельника, 26 октября, с учетом необходимости осуществить на внутреннем рынке продажу валюты в рамках конвертации средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), ЦБ РФ увеличил данный объем до 4 млрд рублей в день.

22 октября за счет средств ФНБ было приобретено 151,027 млн акций "Аэрофлота" на сумму 9,062 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с понедельником - 4,56% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 4,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 4,68% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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